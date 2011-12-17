۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۶

مدیر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران منصوب شد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران در حکمی مدیر دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار مازندران در حکمی سید تقی شفیعی دارابی را به سمت مدیر دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران منصوب کرد.

در حکم انتصاب طاهایی به شفیعی آمده است:  بنا به پیشنهاد معاون سیاسی امنیتی، به موجب این حکم به سمت مدیر دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران منصوب می شوید.
 
امید است با اتکال به خداوند سبحان در اجرای دقیق وظایف دفتر و راهبردهای تعریف شده و تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری و رئیس جمهور  برای  خدمت به مردم شهید پرور موفق و موید باشید.
 
سید تقی شفیعی پیش از این معاون مدیرکل اداری و مالی استانداری بود.
 
