مدیر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار مازندران در حکمی سید تقی شفیعی دارابی را به سمت مدیر دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران منصوب کرد.

در حکم انتصاب طاهایی به شفیعی آمده است: بنا به پیشنهاد معاون سیاسی امنیتی، به موجب این حکم به سمت مدیر دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند سبحان در اجرای دقیق وظایف دفتر و راهبردهای تعریف شده و تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای خدمت به مردم شهید پرور موفق و موید باشید.

سید تقی شفیعی پیش از این معاون مدیرکل اداری و مالی استانداری بود.

