به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبهزاده افزود: غار زینه گان از شاخصترین آثار طبیعی ایلام به شمار میرود.
وی در ادامه تصریح کرد: این غار بیش از یک کیلومتر درازا دارد و اختلاف دمای درون و بیرون غار به 20 تا 30 درجه میرسد.
این مقام مسئول اظهار داشت: این اثر در 5.5 کیلومتری جنوب شرقی بخش صالحآباد شهرستان مهران قرار دارد.
شنبهزاده همچنین با اشاره به ثبت محوطه تاریخی باباخانجی در فهرست میراث فرهنگی کشور، افزود: قدمت این محوطه تاریخی به دوران اشکانی و ساسانی میرسد.
وی در رابطه با موقعیت این محوطه تاریخی اظهار داشت: از جاده زرنه به سومار و از کنار باغ زیتون جادهای خاکی با عبور از منطقه شیرهپنه و با طی مسیری هشت کیلومتری در جهت جنوب به یک دو راهی میرسد، راه سمت چپ به روستای توه سیه و راه سمت راست که به نواحی باولی و شینه ورز منتهی میشود پس از طی مسیری 7.5 کیلومتری از جنوب محوطه ونیت عبور میکند.
از این محل با 250 متر پیادهروی در جهت شمال غرب و عبور از روی پلی طبیعی موسوم به پل خدا میتوان به تپه باباخان جی رسید.
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