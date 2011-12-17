سیدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیستم بدن انسان از یک سیستم دفاعی تشکیل شده که مانند نیروی انتظامی برای بدن فعالیت می کند.

وی بیان داشت: این سیستم در حالت عادی مسئولیت حفظ تعادل بدن را بر عهده دارد، این در حالی است که با افزایش آلودگی هوا و یا به عبارتی هر نوع آلودگی و ورود آنها به بدن سیستم ایمنی بدن دیگر پاسخگو نخواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: افزایش آلودگی هوا و انتشار آن در بدن سیستم سلول‌سازی را متوقف کرده و حتی در برخی موارد سبب تغییر در شکل و نوع سلول‌های بدن و بروز بیماری‌های مختلف از جمله سرطان می‌شود.

وی با بیان اینکه کودکان، زنان باردار و سالخوردگان بیشتر از دیگران در معرض این نوع از آلودگی قرار دارند، گفت: افزایش آلودگی هوا و نفوذ مواد آلوده به بدن در این افراد سبب کاهش روند سلول‌سازی و ایجاد انواع و اقسام بیماری‌ها شده و حتی تشدید برخی از بیماری‌های فرد را به همراه دارد.

اسحاقی که شدت میزان آلودگی هوا در اوایل صبح و در ساعات اوج فعالیت اداری دانست، بیان داشت: این در حالی است که از افراد در معرض خطر تقاضا می‌شود، در این ساعات از منزل خارج نشده و با خروج کمتر از منزل از آلودگی هوای ناشی از سوخت خودروها جلوگیری کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: آلودگی هوا در این چند روز به حدی رسیده که وقتی از ارتفاع یا بیرون شهر به اصفهان نگاه می‌کنید، یک غبار بسیار غلیظ را بر بالای سر اصفهان مشاهده می‌کنید.

وی با بیان اینکه کاهش وزش باد از دلایل اصلی وارونگی هوا و آلودگی هواست، افزود: درواقع وارونگی هوا در زمانی‌که دما به پایین‌ترین حد خود رسیده و رطوبت نیز در شهرهای صنعتی به حالت اشباع شود، این پدیده رخ می‌دهد.

اسحاقی تصریح کرد: در واقع افزایش سرما سبب ایجاد نوعی عدم جابه‌جایی هوای آلوده شده به گونه‌ای که در بالای شهرهای بزرگ هوا مسدود می‌شود که نتیجه نهایی آن محدود شدن آلودگی در ارتفاع کم و در نهایت افزایش آلودگی هوا می‌شود.

وی هوای آلوده را هوایی دانست که شامل عناصر بسیار خطرناک مانند CO، co2 و ذرات گرد و غبار است، اظهار داشت: وجود این مواد در برخی موارد و در زمان بروز آلودگی جوی به حدی است که جبران آن برای بدن انسان غیر ممکن و محال است.