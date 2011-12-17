دوره آموزشی آشنایی با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی مبارزه با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در محل اداره کل دامپزشکی استان البرز با حضور پرسنل این اداره کل و شبکه های تابعه برگزار شد.

27 نفر از پرسنل اداره کل دامپزشکی استان البرز و شبکه های تابعه در این دوره آموزشی شرکت کرده اند.

در این دوره آموزشی، مباحث مربوطه آموزش داده شده ضمن اینکه سیدعلی غفوری، مدرسی این دوره آموزشی را بر عهده داشته است.

تحویل یک قطعه دلیجه و یک قطعه کپک به محیط زیست البرز

یک قطعه دلیجه و یک قطعه کپک توسط یکی از درمانگاههای دامپزشکی شهرستان کرج به اداره کل محیط زیست استان البرز تحویل داده شد.

این امر جهت آزاد سازی حیوانات یادشده در طبیعت صورت گرفته است و با همکاری دستگاه ها و بخشهای ذیربط دنبال می شود.



مدتی پیش، یک قطعه دلیجه به دلیل تیرخوردگی و شکستگی استخوان اولنا جهت اقدامات درمانی به یکی از درمانگاههای دامپزشکی شهرستان کرج ارجاع داده شد.

همچنین مدتی قبل، یک قطعه کپک به دلیل تیرخوردگی به ناحیه کمر جهت اقدامات درمانی به یکی از درمانگاههای دامپزشکی شهرستان کرج ارجاع شد.

به دنبال این امر، حیوانات یادشده پس از اقدامات درمانی لازم و گذراندن دوران نقاهت جهت آزادسازی در طبیعت، به اداره کل محیط زیست استان البرز سپرده شدند.