به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از برتری 2 بر صفر تیمش مقابل نفت تهران و دستیابی به عنوان قهرمانی نیم فصل لیگ برتر با بیان این مطلب افزود: بازی بسیار خوبی بود و ما توانستیم سه امتیاز این دیدار را کسب کرده و قهرمان نیم فصل شویم، هرچند که اعتقاد دارم به قهرمان نیم فصل جام نمی‌دهند.

وی نفت را تیمی قدرتمند و تاکتیک پذیر خواند و خاطرنشان کرد: تیم نفت تهران بازی بسیار خوبی مقابل ما انجام داد. این تیم با توجه به اینکه از بازیکنانی جوان سود می‌برد اما در دقایقی از بازی به تیم ما فشار آورد و به چند موقعیت گل نیز رسید.

سرمربی تیم استقلال تهران در ادامه افزود: برخلاف دیدار مقابل نفت آبادان امروز یک بازی منطقی و خوب را انجام دادیم و توانستیم با دو گل تیم نفت تهران را شکست دهیم.

وی با یادآوری اینکه تیم نفت تهران از ضدحملات به خوبی بهره می‌برد، افزود: ما روزنه‌های عبور بازیکنان نفت را بستیم و در لحظاتی نیز اجازه دادیم تا تیم حریف کمی به دروازه ما نزدیک شود. در این شرایط از خلاءهای موجود در دفاع تیم نفت به نفع خود استفاده کردیم و توانستیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم.

مظلومی در خصوص جدایی فرهاد مجیدی از استقلال نیز گفت: من هم مخالف رفتن مجیدی از استقلال هستم و امیدوارم وی به خاطر هواداران استقلال در این تیم ماندگار شود اما می‌دانم که وی به دلایل گرفتاری‌های خانوادگی مجبور است که استقلال را ترک کند و من هم از رفتن وی بسیار ناراحتم.

سرمربی تیم استقلال تهران در خصوص اینکه آیا در نیم فصل بازیکن جدیدی به این تیم اضافه خواهد شد، گفت: ما در پی این هستیم که نقاط ضعف خود را پوشش دهیم تا بتوانیم با یک تیم قدرتمند نیم فصل دوم را آغاز کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در طول هفته گذشته سه بازی سنگین را برگزار کردیم و واقعا توان بازیکنان ما تحلیل رفته بود، در صورتی که تیم نفت تهران با 9 روز استراحت در مقابل ما قرار گرفت. با این وجود من از بازیکنانم راضی هستم که توانستند با چنین شرایطی سه امتیاز این دیدار را کسب کنند.