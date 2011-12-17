جزئیات تفاهم 22میلیاردتومانی باوزارت دفاع/ ظرفیت پذیرش درتکمیل ظرفیت دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو عصر امروز در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما، نظام بخشی و هدف مندی در برنامه های آموزشی و پژوهشی در کشور را نتیجه همت و تلاش مضاعف فعالان جامعه دانشگاهی و مقاومت دولت در برابر استکبار جهانی دانست و گفت: ارتقاء رتبه علمی کشور و دستیابی به دانش هسته ای بومی و فناوری های برتر نتیجه تلاش جامعه دانشگاهی و پاسخگویی به حمایت های رئیس جمهور است.

وزیر علوم با بیان اینکه امروز فعالیت های پژوهشی محور و مبنای تلاش های نظام یافته و هدفمند در کشور هستند افزود: در سال جاری با محوریت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری شرایط ایجاد همگرایی دستگاه های اجرایی برای ساماندهی فعالیت های تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری با جهت گیری حل مسائل اجتماعی فراهم شد.

وی افزود: به منظور شتاب بخشی به روند تبدیل علم به ثروت در حوزه های مختلف و ارتباط بیشتر دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی تفاهم نامه همکاری، با وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارزش 67 میلیارد تومان به امضا رسید که بر این اساس و تنها پس از گذشت 3 ماه از آن 12 پروژه کلان اجرایی شده است.

همچنین بر اساس تفاهم نامه دیگری به ارزش 22 میلیارد تومان که با وزارت دفاع به امضا رسیده است بیش از 300 پایان نامه حمایت شده که در حال حاضر در 29 دانشگاه کشور توسط دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در حال انجام است.

وزیر علوم افزود: در حوزه نظری نیز برای رفع نیازهای پژوهشی دستگاه ها، دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور برای نخستین بار راه اندازی شد و در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 90 برای پذیرش حدود 700 دانشجو در این مقطع برنامه ریزی شد.

کامران دانشجو از وجود 29 پارک علم و فناوری، بیش از 100 مرکز رشد و بالغ بر 2000 شرکت دانش بنیان در این مراکز خبر داد و گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه 10 هزار شرکت دانش بنیان در کشور مستقر می شود.