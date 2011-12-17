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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

فرکی پس از باخت نفت:

مغلوب جوانی و اشتباهات خود شدیم نه استقلال/ برای پیروزی بازی کردیم

مغلوب جوانی و اشتباهات خود شدیم نه استقلال/ برای پیروزی بازی کردیم

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با ابراز تاسف از شکست تیمش مقابل استقلال تهران گفت: در این بازی مغلوب جوانی، بی تجربگی و اشتباهات خود شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از شکست 2 بر صفر تیمش مقابل استقلال تهران با بیان این مطلب افزود: من در ابتدا لازم می‌دانم به تیم استقلال پیروزی در بازی امروز و قهرمانی نیم فصل لیگ برتر را تبریک بگویم.

وی در ادامه افزود: ما می‌دانستیم که یک بازی سخت و سنگین را مقابل استقلال پیش رو داریم و خود را به خوبی آماده کرده بودیم اما متاسفانه نتوانستیم شروع خوبی داشته باشیم. تیم ما، تیمی جوان است و در دیدارهای سخت و دشوار با استرس مواجه می‌شود.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران خاطر نشان کرد: متاثر از این فشار و استرس تیم ما بازی خوبی را حداقل در 30 دقیقه ابتدایی مسابقه از خود به نمایش نگذاشت که حتی موجب شد گل اول را دریافت کنیم. پس از این گل بازیکنان نفت با میل هجومی بیشتر و آنطور که ما می‌خواستیم بازی کردند.

فرکی ادامه داد: در نیمه دوم به دنبال تذکراتی که بازیکنان داده بودیم شروعی خوبی داشتیم و به جرات می‌توانم بگویم مالکیت توپ در این نیمه بیشتر از آن تیم ما بود. در نیمه دوم حملات زیادی را روی دروازه استقلال طراحی کردیم و حتی یکبار به تیر دروازه این تیم زدیم اما از فرصتهای خود به گل نرسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با تاکید برا اینکه تیمش در مصاف با استقلال به دنبال تساوی نبوده است، افزود: ما برای برد بازی کردیم و حتی در نیمه دوم این شانس را داشتیم که نتیجه را به سود خود تغییر دهیم اما در نهایت بازنده شدیم. باید بگویم در این بازی مغلوب اشتباهات، جوانی و بی تجربگی بازیکنان خود شدیم نه تیم استقلال.

کد مطلب 1486118

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