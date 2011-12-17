کمبود 340 هزار متر مربع فضای مطالعاتی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی عصر شنبه در جمع خبرنگاران استان گفت: رویکرد ما در چندسال اخیر توسعه کمی کتابخانه ها بوده که خوشبختانه توانسته ایم در خصوص رشد و توسعه این فضاها کارهای زیادی انجام دهیم.

وی افزود: براساس استانداردهای جهانی ایفلا باید به ازای هر 100 شهروند، هشت متر فضای مطالعاتی داشته باشیم که این رقم در حال حاضر معادل یک متر و 20 سانتی متر است.

علوی اظهار داشت: باید در سند چشم انداز 1404 سرانه فضا و منابع مطالعاتی را در استان افزایش داد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان اذعان داشت: در حال حاضر در استان 25 هزار متر با احتساب فضاهای دانشگاه ها فضای مطالعاتی داریم که این رقم باید به 360 هزار متر طی 14 سال آینده افزایش پیدا کند.

وی هم چنین عنوان کرد: بالغ بر 800 هزار نسخه کتاب با در نظر گرفتن کتابخانه های غیرنهادی در استان موجود است که رقمی بسیار کمی است.

علوی ادامه داد: این در حالی است که باید به ازای هر یک شهروند 1.5 جلد کتاب در استان فراهم شود که با در نظر گرفتن جمعیت گلستان این رقم بیش از سه میلیون نسخه خواهد بود.

وی اضافه کرد: می توانیم با کار و تلاش بیشتر به آن چیزی که در سند چشم انداز وجود دارد دست پیدا کنیم.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی گلستان در خصوص برپایی ششمین نمایشگاه کتاب استان نیز گفت: برگزاری نمایشگاه ها بهترین بستر برای در اختیار قرار دادن تسهیلات خرید کتاب به شهروندان است.

وی اذعان داشت: طرح " کتاب من" علاوه بر کارهای نمایشگاهی از جمله طرح های موفقی است که تاکنون مورد اقبال واقع شده است. براساس این طرح افراد می توانند با مراجعه به کتابخانه های عمومی کتب موردنیاز خود را سفارش دهند و نهاد نیز این کتب را در 10 الی 20 روز تهیه کرده و به کتابخانه تحویل خواهد داد.

علوی عنوان کرد: سال گذشته نهاد کتابخانه های عمومی استان علاوه بر خرید کتبی که همه ساله انجام می دهد بالغ بر 100 میلیون ریال در طرح کتاب من برای مراجعین کتاب خریداری کرده است.

رونمایی از سایت golestanbook.com

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان از رونمایی سایت golestanbook.com همزمان با برپایی ششمین نمایشگاه کتاب استان خبر داد و گفت: در این سایت عنوان تمامی کتاب های موجود در نهاد عمومی کتابخانه ها با نام نویسندگان و ناشرین آنها وجود دارد.

وی افزود: علاقه مندان می توانند با مراجعه به این سایت به عناوین تمامی کتب موجود در استان دسترسی پیدا کنند.

علوی اظهار داشت: شبکه اجتماعی دوستداران کتاب نیز برای قرار دادن کتاب در سبد خانوار طراحی شده است.

وی طراحی کتابخانه های دیجیتال و جشن اهدای کتاب را نیز از برنامه های جانبی نهاد عمومی کتابخانه های استان در این نمایشگاه عنوان کرد.