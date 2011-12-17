شهرهای مازندران از بی هویتی در معماری رنج می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در جلسه با شهردار و اعضای شورای اسلامی بابل با ابراز تاسف از بی هویتی شهرهای استان در زمینه معماری و شهرسازی افزود: همه باید برای خروج شهرها از سیما و منظر نازیبای فعلی تلاش کنیم.

وی افزود: به هر میزان و نسبتی که توان داریم باید برای بناهای جدید یک هندسه مشخص و متحدالشکل در نظر بگیریم.

طاهایی با تاکید بر ورود جدی دانشگاهها در این عرصه، اظهار داشت: دانش آموختگان رشته های معماری و شهرسازی استان باید در حوزه رفع معضلات شهری نقش ویژه ای ایفا کنند ویکی از موضوع های پایان نامه ها می تواند در این زمینه باشد.

وی با اشاره به طراحی مدیریت الکترونیک شهرها، تصریح کرد: مسئولان شهری در نشست های تخصصی با دانشگاهیان برای استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در مدیریت شهری چاره اندیشی کنند.

استاندار مازندران، بر زیباسازی شهرها به ویژه مدخل های ورودی و خروجی تاکید کرد و افزود: شهرهای مازندران به دلیل گردشگر پذیر بودن می توانند در زیبایی به یک الگو و مدل تبدیل شوند.

وی با اشاره به اینکه باید از مدل های میراث معنوی و ظرفیت معماری کهن در صنعت ساختمان و شهرسازی استفاده شود، اذعان داشت: به عنوان نمونه بنای مقبره علامه سعیدالعلما در بابل می تواند الگوی مناسبی در معماری باشد.

طاهایی با اشاره به ارزش و مرغوبیت زمین و تراکم جمعیت در مازندران، افزود: در ساخت و سازهای جاده ای می شود از مدل ارتفاع سازی استفاده شود که علاوه بر حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب اراضی با ارزش، مانع از تحمیل هزینه های اضافی تملک نیز خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی بابل با اشاره به اینکه بابل پرجمعیت ترین شهر استان است، اظهار داشت: به دلیل همین موضوع انتظار ما این است که در تخصیص اعتبارات ملی و استانی نگاه ویژه ای به بابل شود.

حجت الاسلام فلاح افزود: یکی از مهم ترین پیشنهادهای شورای اسلامی بابل به مدیریت ارشد استان می تواند این باشد که توزیع اعتبارات در بین شهرداری ها بر اساس سرانه جمعیت و میزان محرومیت صورت گیرد.

وی مهم ترین خواسته شهروندان بابلی را رفع موانع اجرایی کنارگذر جنوبی و احداث به موقع آن دانست و گفت: با احداث این کنارگذر بخش قابل توجهی از ترافیک مرکز شهر بابل رفع خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل وجود رودخانه بابل رود و آب بندان حیدرکلا را به عنوان دو گنج پنهان برای این شهر یاد کرد و اذعان داشت: انتظار ما از مسئولان استان این است که ردیف بودجه سالانه برای دیواره سازی و ساحل سازی بابل رود در نظر گرفته شود.

فرهاد عسگری شهردار بابل بودجه امسال شهرداری بابل را 29 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این مبلغ نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در شش ماه اول سال جاری 14 میلیارد تومان از بودجه شهرداری تحقق یافت که نسبت به مدت مشابه سال فبل از آن سه میلیارد تومان رشد داشته است.

عسگری، بیشترین اقدامات شهرداری بابل را در سال جاری مربوط به بخش خدمات و عمران شهری دانست و اظهار داشت: یکی از مهم ترین اقدامات ما احداث پایانه مسافربری شهر بود که با اعتبار شش میلیارد تومان چندی پیش به بهره برداری رسید.

شهردار بابل، مهم ترین دغدغه ها و مشکلات این شهر را سامان دهی مبلمان شهری، احداث کمربندی شرقی، موضوع زباله، احداث پارکینگ طبقاتی و فاضلاب شهری اعلام کرد و بیان داشت: شبکه فاضلاب شهر بابل حدود 450 کیلومتربوده که تاکنون 180 کیلومتر آن انجام شده و نیازمند توجه بیشتر شرکت آب و فاضلاب شهری است.