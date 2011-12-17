96 درصد واردات گیلان آهن آلات است

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر بیش از 50 درصد واردات آهن آلات کشوراز گمرکات گیلان انجام می شود.

وی اظهار داشت: در هفت ماهه نخست امسال سه میلیون و37هزار و 509 تن به ارزش دو میلیارد و 207 میلیون و 628 هزار و 541 دلارکالا از طریق گمرکات استان به کشور وارد شده است.

ناظر گمرکات گیلان ادامه داد: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 19درصد کاهش و از حیث ارزش شش درصد افزایش داشته است.

وی افزود: آهن آلات وارداتی از کشور روسیه و از طریق گمرکات گیلان به کشور وارد و برای استفاده مواد اولیه کارخانه های تولیدی بکار برده می شود.

بهبود آهنی همچنین با اشاره به افزایش 12 درصدی ترانزیت خارجی از گمرکات گیلان گفت: درهفت ماهه نخست سال جاری 310 هزار و 575 تن کالا با ارزش 316 میلیون و 78 هزار و 574 دلار شامل بنزین، گازوئیل، آهن و مفتول کلاف، تجهیزات نیروگاه، چوب و تخته و ماشین آلات از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و روسیه به گمرک انزلی و حسن رود وارد و از طریق گمرکات مرزی دوغارون، باشماق، منطقه ویژه بوشهرو پیرانشهر به کشورهای افغانستان و عراق ترانزیت شده است.

وی اظهارداشت: در این مدت 234 میلیون و 278 هزار و 996 دلار کالا با وزن 401 هزار و 585 تن از گمرکات انزلی، حسن رود و آستارا به خارج از کشور صادر شده است.

ناظر گمرکات گیلان ادامه داد: کالاهای صادر شده از گمرکات استان به لحاظ ارزشی 33 درصد و از حیث وزن 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال 89 رشد داشته است.

وی عمده کالاهای صادراتی از گمرکات گیلان را محصولات نباتی شامل کلم برگ، خیار و کشمش تیزآبی، محصولات معدنی شامل سیمان و شیشه و صنایع غذایی عنوان کرد.

بهبود آهنی یادآورشد: این محصولات بیشتر به کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، اوکراین، گرجستان، ترکیه، عراق، بلاروس، جمهوری عربی سوریه، قزاقستان، ترکمنستان، ترکیه، اسپانیا، امارات متحده عربی، بحرین، آلمان، رومانی و هلند صادر شده است.