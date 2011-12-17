مردم از انباشتگی خدمات سلامت در بخش محدودی از جامعه ناراضی هستند

مازیار ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آنچه امروزه سبب بیماری نظام سلامت شده، عدم توازن در سهم‌بندی عادلانه ارائه خدمات درمانی است.

وی بیان داشت: عوامل ایجاد کننده بیماری نظام سلامت به 11 مورد مختلف بر می‌گردد که باید بروی تک تک این موارد به صورت علمی و سنجیده برخورد کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی اصفهان اظهار داشت: اگر بپذیریم که در هر جامعه با هر وسعت و هر میزان قابل تصور، گردش مالی در سیستم سلامت وجود دارد به گونه‌ای که نمی‌توان این منابع را نامحدود فرض کرد، آنچه در نهایت سهم متولیان سلامت بابت اجرت ارائه خدمات سلامت می‌شود در صورت عدم توازن در سهم‌بندی عادلانه ارائه خدمات، به انباشتگی در بخشی محدود به هزینه و ایجاد نقصان در بخش‌هایی وسیع‌تر منجر می‌شود .

وی تصریح کرد: در بخش‌های دچار انباشتگی ارائه خدمات که با انگیزه استفاده از زمان بیشتر برای ارائه خدمات بالاتر و در واقع کسب درآمد فزون‌تر همراه است، پرداختن به مسئله خود آموزی و مطالعه بسیار کمرنگ می‌شود.

ستاری افزود: در این بخشها با وجود افت کیفیت خدمات به لحاظ عدم تحلیل درست دریافت‌کنندگان خدمت از کیفیت و براساس شکل‌گیری نوعی رانت تبلیغاتی ، نرخ ارائه خدمات افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: در چنین بخش‌هایی از جامعه سلامت که در این میدان توفیق کمتری حاصل کرده‌اند، انگیزه جلب متقاضیان خدمات با روش‌ها و شیوه‌های غیر عملی و حتی غیر اخلاقی ایجاد می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی اصفهان گفت: قسمتی از ارائه‌کنندگان خدمات ناگزیر از کاهش کاذب نرخ خدمات و در دنباله آن کاستن از کیفیت بسته خدماتی با شیوه‌های مختلف توجیه و گاه حتی با سوء استفاده از عناوین خیریه می‌شوند.

ستاری بیان داشت: کاهش کاذب نرخ خدمات، افزایش جبرانی زمان اشتغال برای کسب درآمد کافی را برای این گروه‌ها به همراه داشته و بنابراین در این جا نیز مجددا با مساله قربانی‌شدن خود آموزی و صرف زمان برای مطالعه مواجه می‌شویم.

عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی اصفهان گفت: افزایش ساعات اشتغال برای یک گروه، سبب اشغال جایگاه‌های متعدد شغلی و در نهایت ایجاد بیکاری برای گروه‌های دیگر است.

وی اظهار داشت: افزایش میزان بیکاری و عدم توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی منجر به شکل‌گیری رانت‌های برای استثمار و بهره‌کشی از گروه‌های ضعیف‌تر می‌شود.