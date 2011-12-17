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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۴

شادمهری:

اعتبارات استانی پاسخگوی رفع نیازهای عشایر خراسان شمالی نیست

اعتبارات استانی پاسخگوی رفع نیازهای عشایر خراسان شمالی نیست

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور عشایری خراسان شمالی گفت: اعتبارات مصوب از محل تملک داراییهای سرمایه ای استان در صورتیکه تا 100 درصد نیز اختصاص یابد پاسخگوی رفع نیازهای جامعه عشایری استان نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی رضا شادمهری اظهار داشت: اعتبار مصوب سال مالی جاری این اداره کل از محل تملک داراییهای سرمایه ای استان هشت میلیارد و 590 میلیون ریال بوده که تا کنون 40 درصد از آن تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: در حالیکه این اعتبار مصوب نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است، این میزان تخصیص اعتبار نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته حدود 200 درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیر کل امور عشایری خراسان شمالی اذعان داشت: در صورتیکه اعتبارات مصوب استانی به این اداره کل تا 100 درصد نیز تخصیص یابد با این وجود این میزان اعتبار برای رفع نیاز و مشکلات جامعه عشایری استان از جمله مرمت و نگهداری راهها، تامین آب شرب، عملیات اجرایی اسکان، تامین سوخت فوسیلی، آموزش و ترویج کافی نیست.

شادمهری یادآور شد: عمده اعتبارات مصوب استانی برای تامین آب شرب، مرمت و نگهداری راههای عشایری همچنین عملیات اجرایی اسکان عشایر هزینه می شود.

کد مطلب 1486125

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