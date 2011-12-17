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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۰

دیدار سرپرست تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ با امام جمعه شهرستان

دیدار سرپرست تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ با امام جمعه شهرستان

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان، حجت الاسلام ناطقی، با وی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر امروز انجام شد حجت الاسلام ثابت حاتمی ضمن تشکر از حمایتهای همه جانبه امام جمعه از فعالیتهای دینی و فرهنگی گفت: در ماه محرم الحرام امسال 96 نفر از مبلغین و مبلغات در مساجد  و هیئتهای مذهبی از طریق اداره تبلیغات اسلامی اعزام شدند.

وی ادامه داد: بعضی از مبلغین جهت افاضه به عزاداران امام حسین(ع) به چند مسجد می رفتند که از این تعداد 21 نفر از اعزام شدگان از شهرستانهای دیگر از جمله قم، تهران و مشهد بودند.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین ناطقی امام جمعه شهرستان ضمن تشکر از عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی خواستار اعزام در شبهای جمعه و مناسبتهای خاص به روستاهای فاقد توان مالی شد.

کد مطلب 1486126

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