دیدار سرپرست تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ با امام جمعه شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر امروز انجام شد حجت الاسلام ثابت حاتمی ضمن تشکر از حمایتهای همه جانبه امام جمعه از فعالیتهای دینی و فرهنگی گفت: در ماه محرم الحرام امسال 96 نفر از مبلغین و مبلغات در مساجد و هیئتهای مذهبی از طریق اداره تبلیغات اسلامی اعزام شدند.

وی ادامه داد: بعضی از مبلغین جهت افاضه به عزاداران امام حسین(ع) به چند مسجد می رفتند که از این تعداد 21 نفر از اعزام شدگان از شهرستانهای دیگر از جمله قم، تهران و مشهد بودند.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین ناطقی امام جمعه شهرستان ضمن تشکر از عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی خواستار اعزام در شبهای جمعه و مناسبتهای خاص به روستاهای فاقد توان مالی شد.