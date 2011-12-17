موسسات قرآنی نیاز سنجی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن امامی عصر شنبه در جلسه هم اندیشی مدیران موسسات قرآنی استان گلستان در جمع مدیران موسسات قرانی استان گفت: توجه ویژه دولت نهم و دهم به فعالیتهای قرانی بر کسی پوشیده نیست و فعالیتها و تقسیم کار خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در سال جاری اداره کل ارشاد اسلامی استان گلستان به وزارت ارشاد پیشنهاد ایجاد فضایی جدید در فضای قرآنی کشور با طرح قصه های قرآنی داد که در دست بررسی است.

وی تاکید کرد: این قصه ها را باید از دل قرآن بیرون کشید و یکی از مراکزی که می توانند در این زمینه کمک خوبی باشند همین موسسات قرآنی هستند.

امامی افزود: موسسات قرآنی برای تقویت قرآن آموزی باید برنامه ریزی هایی انجام دهند و در حقیقت نباید تک بعدی حرکت کنند بلکه بخشهای مختلف را در نظر بگیرند.

وی با اشاره به تشکیل اولین نشست هم اندیشی موسسات قرآنی استان گفت: شروع این نشست ها در اداره کل ارشاد است اما به تدریج خود موسسات باید میزبانی را به عهده بگیرند تا تواناییها و قابلیتهای موسسات مختلف شناسایی و منعکس شود.

وی تاکید داشت: تدبر در قرآن را باید جدی گرفت و تربیت مربی را نیز باید جدی گرفت.