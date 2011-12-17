طرح های تحقیقاتی در قلعه تاریخی جهانگیر آباد دره شهر اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام در این ارتباط اظهار داشت: گچ بریهای به دست آمده از شهر تاریخی سیمره برای اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در قلعه تاریخی جهانگیر آباد دره شهر تجمیع و ساماندهی شدند.

مسعود اسکندری گفت: 200 قطعه از این گچ بری ها در 9 فصل کاوش و حفاری در شهر تاریخی سیمره به دست آمده است.

این مسئول افزود: این گچ بریها به لحاظ اهمیت و معماری و هنر بکار رفته در آنها معرف فرهنگ و هنر دوره های تاریخی در اوایل قرون اسلامی است.

اسکندری تصریح کرد: شهر تاریخی سیمره از اولین آثار تاریخی کشور در فهرست آثار ملی بوده است.

وی یادآور شد: شهر تاریخی سیمره یادآور تاریخی و قدمت استان ایلام است که هر ساله مورد بازدید مردم قرار می گیرد.