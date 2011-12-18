پارک سرمایه گذاری فارس؛ تجربه ای بدون دستاورد/ وقت و منابعی که هدر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، سالیان سال استان فارس با تکیه کردن بر بخش کشاورزی به کسب عنوانی از جمله مقام اول گندم، تولید گوشت قرمز و مرغ و... بسنده کرده بود اما از دو سال پیش تب صنعتی شدن استان فارس به شدت بالا گرفت به اندازه ای که تمامی مسئولان، نمایندگان و حتی مردم فارس از هر فرصتی برای بیان نظرات خود در بحث صنعتی شدن استفاده کردند.

این بحثها در حالی به تدریج گسترش یافت که توجهی به گذشته استان و اینکه صنایع حال حاضر فارس نمی توانند مشکلات خود را بر طرف کنند، نشده بود.

صنعتی شدن استان به حدی پیش رفت که در سال 89 پارک سرمایه گذاری فارس برای اولین بار در کشور راه اندازی و اعلام شد که با این کار تمامی فعالیتهای موبوط به جذب سرمایه گذاران در استان فارس در یک نقطه واحد انجام خواهد شد تا از این پس سرمایه گذاران برای فعالیت در فارس احتیاج به مراجعه به ادارات و سازمانهای مختلف نداشته باشند.

با این نگاه 80 درصد "باغ مهر جوان" که به محل فعالیت جوانان استان فارس اختصاص داشت به پارک سرمایه گذاری فارس تعلق یافت و در آن زمان برای دومین بار همایش جذب سرمایه گذاران در شیراز نیز برگزار شد.

فعالیت این پارک بعد از دوران استانداری احمدزاده به زمان سرپرستی استانداری فرهاد سجادی رسید که وی نیز بارها از فعالیت این پارک و جذب سرمایه گذاران خبر داده بود و از طرفی میزبانی فارس از 30 سفیر حاضر در کشور قطر را نیز صورت داد.

پارک سرمایه گذاری استان فارس طی این دوسال خروجی که بتواند به عنوان نتیجه عملی این محل مشخص شود را نداشت تا اینکه صادق عابدین استاندار کنونی فارس دستور ادغام پارک سرمایه گذاری با مرکز خدمات سرمایه گذاری سازمان امور اقتصادی و دارایی فارس را صادر کرد.

این تصمیم در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان فارس گرفته شد و دلیل این کار نیز تجمیع فعالیت مراکز جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با هدف تسهیل در امر خدمات رسانی به سرمایه گذاران اعلام و ادامه فعالیت پارک سرمایه گذاری استان در قالب مرکز خدمات سرمایه گذاری سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس ممکن شد.

نماینده فسا: پارک سرمایه گذاری فارس موفق نبود

اما در راستای ادغام پارک سرمایه گذاری فارس نماینده شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: روز اول قرار شد راه اندازی این پارک باعث تسهیل در امور سرمایه گذاری شود که چنین اتفاقی روی نداد.

محمد حسین دوگانی تاکید کرد: طی دو سال گذشته این پارک در انجام فعالیتهای خود موفق نبوده و بهترین کار ادغام این مجموعه بود.

وی با بیان اینکه فعالیت پارک سرمایه گذاری در روند اجرایی به جایی نرسید، یادآور شد: قرار بود که تمامی دستگاه های اجرایی استان در این پارک نماینده ای با تمامی اختیارات داشته باشند تا سرمایه گذاران پس از حضور در این محل از زمینه های سرمایه گذاری فارس مطلع شوند و سپس در همان محل نیز روند سرمایه گذاری خود را شروع کنند.

نماینده شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات سرمایه گذاری در استان فارس روند کند پاسخگویی به استعلامهاست که متاسفانه راه اندازی این پارک با وجود تبلیغات گسترده این مشکل را برطرف نکرد.

دوگانی در خصوص ادغام این پارک با مرکز خدمات سرمایه گذاری سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس، گفت: به طور یقین زمانیکه یک جمع به این نتیجه رسیده باشند این فعالیت موفق خواهد بود و امیدواریم شاهد رفع مشکلات سرمایه گذاران در این استان باشیم.

نماینده اقلید: سیستم اداری فارس در جذب سرمایه گذار مشکل دارد

نماینده شهرستان اقلید نیز در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: طی دو سال گذشته در این منطقه فعالیت خاص سرمایه گذاری صورت نگرفت و این نشان از عدم موفقیت پارک سرمایه گذاری در جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای حضور در فارس بود.

ابوالقاسم رحمانی با اشاره به اینکه هر سرمایه گذار در هنگام ورود به استان فارس گرفتار می شود، به سیستم ضعیف ادارای استان در بخش سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: سیستم اداری فارس در بخش جذب سرمایه گذاران با مشکلاتی مواجه است که باید با نگاه مناسب مدیریت ارشد استان به این بخش شاهد تغییر در این نوع نگاه ها باشیم.

وی تصریح کرد: راه اندازی این پارک برای راحتی فعالیت سرمایه گذاران بود که با وجود تمامی سخنانی که در این راستا ارائه شد شاهد حضور هیچ سرمایه گذاری در استان نبودیم و در حد ریز تر باید گفت که طی این دو سال در منطقه اقلید فعالیت خاص سرمایه گذاری که ناشی از فعالیت این پارک باشد روی نداده است.

نماینده شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راه اندازی این پارک می توانست در صورت توجه به وضعیت سرمایه گذاری در فارس روند روبه رشدی را فراهم کند اما این پارک به مرور جایگاه واقعی خود را از دست داد.

عضو اتاق شیراز: پارک سرمایه گذاری کارایی نداشت

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز نیز در این راستا به خبرنگار مهر گفت: فعالیت خاصی طی این دوسال از این مجموعه مشاهده نشد در صورتیکه اگر به سرمایه گذاران داخلی استان بها داده می شد به طور یقین نتیجه بخش بود.

محمد علی دیده روشن تصریح کرد: زیرساختهای جذب سرمایه گذاران در این استان مهیا نیست زیرا تاکنون آنگونه که باید به بخش خصوصی اعتماد نشده و یکی از دلایل عدم موفقیت پارک سرمایه گذاری اعتماد نداشتن به بخش خصوصی استان بود.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاران داخلی استان فارس از پتانسیلهای بالایی برخوردار هستند که می توانستند در پارک سرمایه گذاری از این پتانسیل بزرگ استفاده کنند ولی چنین نشد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان فارس افزود: با این ادغام فعالیتهای موازی مربوط به سرمایه گذاری از بین خواهد رفت و امیدوارم با نوع نگاه مناسب استاندار فارس مشکلات سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی در فارس برطرف شود.

به هر روی پارک سرمایه گذاری فارس تجربه ای بود که طی این چند مدت خروجی ملموسی را برای استان به ارمغان نیاورد و بدین ترتیب هزینه ها و وقتهایی که میشد برای طرح های کاربردی تر در نظر گرفته شود به طرحی اختصاص یافت که در عمل پس از چند سال به هیچ دستاورد قابل دفاعی نرسید.

وضعیت سرمایه گذاری در استان فارس به شکلی است که باید قبل از ورود به آن کارهای کارشناسی و علمی همه جانبه ای صورت گیرد تا تجربه ای مانند پارک سرمایه گذاری در استان دوباره تکرار نشود و بدین شکل وقت، نیروی انسانی و سایر منابع استان به هدر نرود.

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گزارش: هادی فتحی