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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۹

با هدفمندسازی یارانه ها:

مصرف آرد و گندم کرج هر یک به میزان 30 درصد کاهش داشته است

مصرف آرد و گندم کرج هر یک به میزان 30 درصد کاهش داشته است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت غله وخدمات بازرگانی استان البرز میزان کاهش مصرف گندم و آرد کرج را با اجرای هدفمندسازی یارانه ها هر یک به میزان 30 درصد عنوان کرد.

سید عیسی آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:‌ با توجه به گذشت یک از هدفمندسازی یارانه ها مصرف آرد و گندم کرج هر یک به میزان 30 درصد کاهش داشته است که از مهم ترین آثار و پیامدهای این طرح بوده است.

وی با بیان اینکه بحث کیفیت آرد و گندم یکی از اهداف مهم هدفمندسازی یارانه بود، اضافه کرد: افزایش کیفیت نیازمند زمان و  برنامه ریزی دقیق و مناسب است که در کوتاه مدت جواب نمی دهد.

سن زدگی گندم کرج کمتر از نیم درصد است

مدیر شرکت غله وخدمات بازرگانی استان البرزگفت: به طور متوسط سن زدگی گندم کرج کمتر از نیم درصد است که در مقایسه با سال گذشته این رقم پنج درصد بود کاهش بسیار خوبی داشته است.

سید آقایی ادامه داد: با توجه به جمعیت بسیار بالا کرج و تولیدات کم گندم جهاد کشاورزی کرج تا کنون تلاش های فراوانی را در راستای خریداری گندم های با کیفیت انجام داده است.

مدیر شرکت غله وخدمات بازرگانی استان البرزافزود: از ابتدا سال تا کنون 55 هزار تن گدم در بخش دولتی با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و 500 میلیون تومان گندم خریداری شده است.

کد مطلب 1486132

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