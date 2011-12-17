مجمع حامیان قرآن در گلستان راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اخلی عصر شنبه در جمع مدیران موسسات قرآنی گلستان گفت: دغدغه هایی که توسط مدیران موسسات قرآنی مطرح شد نشان دهنده عشق به کار و جوشش درونی است.

وی افزود: بخشی ازمشکلاتی که مطرح شد به توانمندیهای این موسسات برمی گردد که ضعیف است.

اخلی تصریح کرد: توانمندیها در تاسیس، جذب مشتری و پشتیبانی از یک مرکز قرآنی ضعیف است در حالیکه موسسات زیادی با دست خالی راه اندازی شدند و موفق بودند.

وی افزود: شیوه تبلیغ درست از فعالیتهای قرآنی، شیوه جذب قرآن آموز و شیوه های آموزش مبتنی بر مفاهیم قرآن باید مد نظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: موسساتی که صرفا به سمت آموزش قرائت می روند موفق نیستند و مراکز قرآنی باید به خودباوری و شناخت برسند و تبادل تجارب داشته باشند.

این کارشناس قرآنی اداره کل ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: موسسات قرآنی باید ارتباط بین خود را افزایش دهند و از تجارب هم استفاده کنند.

وی تصریح کرد: ایده های قرآنی را از یکدیگر بگیرید و دوره های پژوهش خاص مربیان قرآنی داشته باشید.

اخلی در ادامه گفت: خبرگزاری ایکنا نیز به زودی راه اندازی می شود و اطلاعات جدید را نیز می توانید از سایت ترویج مرکز توسعه دریافت کنید.

وی در پایان گفت: هر اداره ای نیم درصد از بودجه خود را باید صرف آموزش فضایل اخلاقی کند که یکی از این موارد آموزش قرآن است.