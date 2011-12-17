به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمرانزاده پس از برتری 2 بر صفر استقلال مقابل نفت تهران با بیان این مطلب افزود: بازی بسیار خوبی بود و هر دو تیم تلاش بسیاری برای کسب سه امتیاز کردند.
مدافع تیم استقلال تهران ادامه داد: ما در طول این 10 روز سه بازی سنگین انجام داده بودیم و قوای بدنی بازیکنانمان تحلیل رفته بود اما تلاش کردیم تا بتوانیم با کسب سه امتیاز دیدار با نفت قهرمان نیم فصل شویم.
حنیف عمرانزاده در ادامه در خصوص گلی که به نفت تهران در دقایق پایانی دیدار زد گفت: این گل حاصل تمام بازیکنان بود و من فقط تمام کننده بودم اما این گل را به بهترین دوستم تقدیم میکنم چرا که زحمات برای من کشیده است.
وی در خصوص اینکه آیا در پایان فصل هم تیم استقلال قهرمان میشود یا خیر افزود: با تلاشی که بازیکنان و کادر فنی و کادر مدیریتی باشگاه انجام میدهند، شک نکنید ما در پایان فصل قهرمان لیگ خواهیم شد.
مدافع تیم استقلال تهران در پایان در پاسخ به این سئوال که "آیا باز هم مبلغی از باشگاه دریافت کردهاید؟"، گفت: هنوز بعد از آن دو میلیاردی که به باشگاه پرداخت شد مبلغی دریافت نکردهایم.
وی در خاتمه با تاکید براینکه مشکلات مالی استقلال حل نشود، فاجعه به بار می آید، تصریح کرد: مطمئن باشید که اگر مشکلات مالی برطرف شود به قهرمانی آسیا نیز دست خواهیم یافت، اگر چه باید بپذیریم که دست فتح اللهزاده خالی است و او تلاش بسیار زیادی برای رفع مشکلات مالی ما انجام میدهد.
نظر شما