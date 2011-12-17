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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۸

عدالتیان:

هزار و 725 هکتار در خراسان شمالی زیر کشت کلزا رفت

هزار و 725 هکتار در خراسان شمالی زیر کشت کلزا رفت

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: یک هزار و 725 هکتار از کشتزارهای استان زیر کشت پاییزه دانه روغنی کلزا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد عدالتیان اظهار داشت: پیش بینی می شود از این سطح  زیر کشت دو هزار تن دانه روغنی کلزا برداشت شود.

وی تصریح کرد: سطح سبز محصول کلزای استان در سال گذشته هزار و 150هکتار بوده است که از این سطح هزار و 150 تن دانه روغنی کلزا برداشت شده بود.

به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی میزان برداشت کلزا علاوه بر سطح زیر کشت به وضعیت آفات، بیماریها و حوادث طبیعی از جمله سرمازدگی  بستگی دارد.

وی یادآور شد: کلزا محصولی مدیریت محور است که اعمال مدیریت بهینه در مراحل تولید، بر میزان تولید آن در واحد سطح بسیار موثر است.

عدالتیان عمده مناطق کاشت دانه روغنی کلزا در این استان را شهرستانهای مانه و سملقان، بجنورد و اسفراین عنوان کرد و گفت: این گونه کشاورزی در پاییز کشت شده و محصول آن در خرداد تا تیرماه برداشت می شود.
 

کد مطلب 1486138

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