برنامه های برق منطقه ای گیلان در دهه مبارک فجر اعلام شد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افتتاح پروژه ها، مستند سازی و اطلاع رسانی، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه رشت، برگزاری مراسم دهه مبارک فجر و تجلیل و تقدیر از خانواده های معزز و معظم شهدا و انتشار ویژه نامه دهه مبارک فجر از جمله این برنامه هاست.

وی اظهارداشت: برگزاری مسابقه فرهنگی فجر در خصوص زندگی امام راحل، دیداراز خانواده معزز و معظم شهدا، گلباران مزار شهدا، دعوت از اصحاب رسانه و مصاحبه مطبوعاتی از دیگر برنامه های این ایام است.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: برگزاری مسابقات ورزشی والیبال، تنیس روی میز، شطرنج و کوهنوردی با هماهنگی واحد ورزش و پایگاه مقاومت شرکت برای برادران و خواهران، بازدید از تأسیسات شرکت توسط بانوان همکار، حضور در راهپیمایی 22 بهمن، ایجاد ایستگاه صلواتی در جنب درب ورودی شرکت، آذین بندی، چراغانی و نصب بنر و پرده در جنب درب ورودی شرکت از برنامه مهم دهه مبارک فجر است.

وی ادامه داد: زیر پا گذاشتن پرچم های آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب در روز راهپیمایی در جلوی شرکت، تهیه و توزیع شیرینی در روز 12 بهمن آغاز دهه مبارک فجر در بین کارکنان، پیام تبریک از طریق اتوماسیون اداری، تابلوی اعلانات، SMS و سایت شرکت، درج شعار پیروزی انقلاب اسلامی در سربرگ های نامه های اداری شرکت از عمده برنامه برق منطقه ای گیلان در ایام الله دهه فجر است.