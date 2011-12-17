به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز بهداشت شماره دو اصفهان در راستای ضرورت انجام معاینات طلاب تازه وارد به حوزهها علاوه بر معاینات طلاب و تکمیل شناسنامه سلامت دانشجو حوزه علمیه واحد خواهران، طرحهای بهداشتی نظیر غربالگری رایگان دیابت و فشار خون را در مدارس علمیه اجرا کرد.
برابر با برنامه زمانبندی و هماهنگی قبلی، کارشناسان واحد بهداشت محیط بهبود تغذیه مدارس از حوزههای علمیه بازدید و گزارشات مربوطه را به حوزه ارسال، همچنین حوزههای علمیه نیز آمار نتایج معاینات طلاب کلیه مدارس علمیه خواهران و برادران را در قالب فرم آماری مربوطه به مرکز بهداشت ارسال کنند.
معاینات ماهیانه پدیکلوز دانشآموزان مدارس ابتدایی توسط مربیان بهداشت مدارس
مرکز بهداشت شماره دو اصفهان در راستای مصوبه جدید وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر معاینات ماهیانه دانشآموزان مدارس ابتدایی توسط مربیان بهداشت مدارس، جلسه آموزشی را ویژه مسئولان مدارس و مراکز بهداشتی درمانی برگزار کرد.
بر همین اساس دانشآموزان پایه ابتدایی به صورت ماهیانه توسط مربیان بهداشت خود از نظر پدیکلوز معاینه و در صورت مشکوک بودن مورد به مراکز بهداشتی درمانی ارجاع داده میشود.
همچنین واحد مبارزه با بیماریها و سلامت نوجوانان و جوانان این مرکز نیز کارگاه آموزشی را برای مدیران و آموزگاران نواحی یک، سه، پنج و شش و جرقویه علیا و سفلی اصفهان برگزار کردند.
معاینات پدیکلوز مدارس راهنمایی و دبیرستان همانند گذشته توسط پرسنل مراکز بهداشتی درمانی به صورت سه بار در سال تحصیلی انجام میگیرد.
بازدید علمی از کارخانه فرآوردههای لبنی صبحگاه
در بازدید علمی کارشناسان مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، فرآیند دریافت شیر خام، استانداردسازی و پاستوریزاسیون شیر را که در این کارخانه به طریقه htst (دمای بالا زمان کوتاه) انجام میگیرد و نیز خطوط مختلف تولیدی کارخانه و آزمایشگاههای کنترل کیفیت آن را مورد بررسی قرار گرفت.
کارخانه صنایع شیر بینظیر که با نام تجاری فرآوردههای لبنی صبحگاه فعالیت میکند، در سال 1379 توسط بخش خصوصی در منطقه قلعه سفید نجفآباد راهاندازی شده و در حال حاضر دارای 115 نفر پرسنل است.
همچنین ظرفیت تولیدی روزانه کارخانه، 140 تن است که 70 الی 80 تن آن به صورت شیر پاکتی و 50 تن آن نیز به صورت پنیر پاستوریزه uf (فراپایش) به بازار عرضه میشود.
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