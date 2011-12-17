۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۱

روحانیون طرح هجرت ساوجبلاغ تشویق می شوند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ساوجبلاغ از تشویق روحانیان حاضر در طرح هجرت شهرستان در صورت ارائه گزارش مصور مطلوب از فعالیتهایشان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ماهانه روحانیون مستقر و طرح بلند مدت هجرت اداره ساوجبلاغ عصر شنبه با حضور حجت الاسلام ثابت حاتمی، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام محمدی، نماینده اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز و جمعی از روحانیون مستقر و طرح هجرت در سالن جلسات این اداره تشکیل شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام محمدی گزارشی اجمالی از وضعیت و تعداد و مناطق اعزام روحانیون مستقر و طرح هجرت را از تک تک روحانیون جویا شد.

در ادامه ثابت حاتمی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ضمن تقدیر از فعالیت کلیه روحانیون تحت پوشش ابراز داشت: تصمیم بر این گرفته ایم هر کدام از روحانیون تحت پوشش از اول دی ماه 90 به بعد گزارش مصور خوبی از فعالیت های فرهنگی منطقه اعزام خود ارائه نماید، مورد تشویق این اداره و اداره کل قرار گیرد.

سپس بحث و بررسی در خصوص برنامه های آتی اداره تبلیغات اسلامی صورت گرفت و تصمیات لازم اتخاذ شد.

در انتهای جلسه نیز نرم افزار پاسخ و تعدادی کتاب به روحانیون مستقر تحویل شد.

کد مطلب 1486142

