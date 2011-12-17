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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۹

کمالی زاده:

مشارکت شهروندان در امور آموزشی موجب افزایش انگیزه مسئولان می شود

مشارکت شهروندان در امور آموزشی موجب افزایش انگیزه مسئولان می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری کرج بر حضور و مشارکت شهروندان در امور آموزشی تأکید کرد و گفت: این مهم موجب افزایش انگیزه در مسئولان برای افزایش برگزاری دوره ها می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده بعد از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه برگزاری دوره های آموزش ایمنی و فوریت های پزشکی در محل فرهنگسرای کوثر و تجلیل از افراد برتر اظهار داشت: طی پنج ماه گذشته از 20 تیرماه سال جاری، دوره های آموزش ایمنی و فوریت های پزشکی به همت مدیریت بحران شهرداری کرج، معاونت خدمات شهری، جمعیت هلال احمر و فوریت های پزشکی استان البرز برگزار شد.

وی افزود: این دوره ها در اکثر فرهنگسراهای شهرداری کرج برگزار شد و بیش از دو هزار نفر از شهروندان در سنین مختلف شرکت کردند و به فراگیری نکات ارائه شده پرداختند
.
این مسئول با اشاره به اینکه این دوره ها برای اولین بار در استان البرز برگزار شد، عنوان کرد: استقبال شهروندان از برگزاری این دوره ها بسیار مطلوب بود به نحوی که در مجموع بیش از دو هزار نفر در آنها شرکت
کردند.
کمالی زاده ادامه داد: معاونت خدمات شهری و مدیریت بحران این معاونت در سه بخش آوار برداری، تدفین و آتش نشانی اقدامات لازم را در مواقع بحران و حوادث انجام می دهد.
 
معاون خدمات شهری شهرداری کرج یادآور شد: زمانی که شهروندان در امور آموزشی حضور داشته باشند و مشارکت کنند، انگیزه مسئولان نیز برای افزایش برگزاری دوره ها افزایش می یابد.
کد مطلب 1486144

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