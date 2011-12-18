به گزارش خبرنگار مهر، جریان غم‌انگیز عاشورا شاید به ظاهر در یک نیم روز اتفاق افتاده باشد، اما ثمره قیام اباعبدالله الحسین(ع) و خون‌های پاک شهیدان کربلا نقطه اوج واقعه است؛ واقعه‌ای که همچنان در اوج مانده و هیچ فرودی نداشته است.



عاشورای ۶۱ هجری گرچه پیروان حق و حقیقت را داغدار کرد اما فرهنگ ایثار و شهادت و چشمه جوشان معرفت و حقیقت را سینه به سینه و نسل به نسل از اعماق تاریخ به فراسوی زمان رساند و منشأ تحولات عظیمی در عالم شد.



عاشورا نه تنها در محدوده زمان و جغرافیای مرزها محصور نماند، بلکه التیام‌بخش دل آزرده مظلومان و الهام‌بخش فرهنگ بالنده تشیع در حرکت‌های راستین و ظلم ستیز بود.



اما با وجود تمامی آثار و برکاتی که فرهنگ عاشورا داشته و دارد، متاسفانه برخی از آئین‌هایی که برای بزرگداشت حماسه حسینی و عاشورایی در مراسم عزاداری اجرا می‌شود، مغایر با فرهنگ واقعی عاشورا بوده و چه بسا ما را از واقعیت این فرهنگ دور کند و خدای ناکرده موجب وهن اسلام شود.



از سویی دیگر جبهه کفر که بارها از آثار و کارکرد والای فرهنگ عاشورا زخم خورده، تمام تلاش خود را به کار گرفته که با نفوذدادن آسیب‌ها و انحرافات به مراسم عزاداری و حتی تحریف این واقعه عظیم تاریخی از نقش کاربردی و سازنده فرهنگ عاشورا بکاهد.



در این میان جای بسی خرسندی است که عزاداری هیئت‌های مذهبی قم در دهه نخست محرم امسال به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی حال و هوای دیگری داشت و به نوعی دغدغه بزرگان حوزه و متدینین کاهش یافت.

در سال‌های گذشته حمل شمایل منسوب به ائمه اطهار به ویژه امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع)، حمل علم‌های بزرگ، بیان نوحه‌های غیرمستند، استفاده از اشعار کم محتوا و بعضا بی‌محتوا و مغایر با فرهنگ عاشورا در مداحی، آهنگ‌های ناموزون در مداحی، استفاده از طبل‌های بزرگ و گوشخراش و... مراسم عزای اباعبدالله الحسین(ع) را به شدت تهدید می‌کرد و از همین رو بزرگان حوزه و مراجع تقلید از نفوذ این آسیب‌ها به شدت نگران بودند و در برخی موارد به صورت علنی نگرانی خود را اعلام کردند، ولی امسال با رشد آگاهی‌های دینی مردم و دست‌اندرکاران برگزار مراسم عزاداری از طریق برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی و توجیهی و همچنین اطلاع‌رسانی در مورد پیامدهای ورود خرافات در عزاداری‌ها، این آسیب‌ها به حد قابل توجهی کاهش یافت.



برتری کمی و کیفی عزاداری نسبت به سال‌های قبل



در تازه‌ترین اظهارنظرها، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی با ابراز خرسندی از شور حسینی در عاشورای امسال گفت: مراسم عاشورای امسال نسبت به سال‌های گذشته از نظر کمی و کیفی برتری خاصی داشت و الحمدلله شور عاشورایی هر سال در حال افزایش است.



این مرجع تقلید با تشکر از عزاداران حسینی، به توطئه‌های دشمنان برای تضعیف فرهنگ عاشورا اشاره کرد و اظهار داشت: نمی‌دانیم دشمنان کی می‌خواهند از خواب غفلت بیدار شده و دست از جنایت بردارند. اینان بدانند که هرگز نمی‌توانند شور حسینی را خاموش کنند و نمی‌توانند عاشورا را کمرنگ جلوه دهند.



پیش از این نیز آیت‌الله حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه قم و برخی شخصیت‌های حوزوی از حضور پرشور مردم در مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی و اظهار ارادتمندی به ساحت مقدس امام حسین(ع) تشکر کردند.



هر چند که هیئت‌های مذهبی برآمده از بطن فرهنگ عاشورا است و هر ساله شور حسینی در دل و جان مردم تجلی می‌یابد اما بخشی از این شور حسینی که در محافل مذهبی قم به وجود آمد حاصل تلاش تشکل‌ها و نهادهای فرهنگی است که از مدتها قبل به فکر ساماندهی محافل و هیئت‌های مذهبی بودند.



در این میان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم و شورای هیئت‌های مذهبی این استان بیشترین نقش را در ساماندهی هیئت‌های مذهبی و زدودن انحرافات و پیرایه‌ها از مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان داشته‌اند.



کاهش شدید خرافات در محافل مذهبی



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با تحلیلی از برگزاری مراسم عزاداری در دهه نخست محرم امسال گفت: خوشبختانه با توجه به تمهیداتی که از سال گذشته فراهم شد، در مجموع برنامه‌های هیئت‌های مذهبی از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است.



حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری با ابراز خرسندی از مشهودبودن آثار برگزاری دوره‌های توجیهی و آموزشی برای گروه‌های فعال در محافل مذهبی اظهار داشت: با برگزاری این دوره‌ها و سایر فعالیت‌های فرهنگی، حجم خرافات و انحرافات در عزاداری‌ها به شدت کاهش یافت.



وی به نقش فعال ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در کاهش این خرافات اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته از فعالیت تمامی دسته‌های عزاداری که به حرم مطهر حضرت معصومه(س) اعزام شدند و همچنین از نحوه عزاداری هیئت‌های مذهبی در برخی مساجد فیلمبرداری شده و تعدادی از کارشناسان دینی به بررسی این تصاویر پرداختند.

وی ادامه داد: هیئت‌هایی که دچار برخی رفتارهای خرافی بودند شناسایی و دعوت شدند و به آنها تذکراتی ارائه شد که این تذکرات در اصلاح برنامه‌های عزاداری در محرم امسال تاثیر قابل توجهی داشت.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به کاهش آلودگی‌های سمعی و بصری در عزاداری‌ها گفت: در سال‌های گذشته آلودگی‌های سمعی و بصری آزاردهنده بود ولی خوشبختانه امسال کاهش یافته است.



توجه به مناطق محروم



شهر مقدس قم با اینکه در هر مناسبت مهم مذهبی هزاران مبلغ دینی به سراسر کشور اعزام می‌کند اما متاسفانه در درون این شهر تعدادی از محافل مذهبی بدون حضور روحانیون بر پا می‌شود که این امر مورد توجه سازمان تبلیغات اسلامی استان قم قرار گرفته است.



بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در ماه‌های اخیر تعدادی از مبلغان به مناطق مختلف شهر قم به ویژه مناطق محروم و حاشیه‌ای که اهالی آن از معضلات عدیده فرهنگی رنج می‌برند اعزام شدند و خوشبختانه برکات خوبی نصیب این طرح شده است.



در همین حال رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه امسال وضعیت سخنرانی‌ها در هیئت‌های مذهبی بهبود یافته است، اعزام مبلغ به مناطق مختلف قم را یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در این مسئله دانست و گفت: اگر این طرح ادامه پیدا کند تحولات خوبی در عرصه فرهنگی تبلیغی ایجاد می‌شود.



به گفته حجت‌الاسلام اسکندری امسال سخنرانی تعدادی از شخصیت‌های مهم حوزوی در محافل مذهبی قم مورد استقبال قشرهای مختلف مردم به ویژه جوانان قرار گرفته است.



قبل از فرارسیدن ماه محرم، برنامه‌های متعددی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم و تشکل‌های وابسته به این سازمان در سطح استان برگزار شد که رویکرد این برنامه‌ها جنبه آموزشی و توجیهی و تشویقی داشته است.



نمایش توانمندی‌های هیئت‌های مذهبی



یکی از محوری‌ترین برنامه این سازمان که از سوی شورای هیئت‌های مذهبی استان برگزار شد، نمایشگاه توانمندی‌های هیئت‌های مذهبی بود که با موضوع معارف عاشورایی، بیداری اسلامی از 29 آبان تا سوم آذر برگزار شد.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به شرکت بیش از 40 هیئت مذهبی فعال در این نمایشگاه اظهار داشت: در حاشیه این نمایشگاه علاوه بر اجرای برنامه‌های مختلف آموزشی، در مراسمی از 16 پیرغلام حسینی با اهدای جوایزی قدردانی شد.



حجت‌الاسلام محمود نجاریان‌زاده با تقدیر از رسانه‌های جمعی که در پوشش اخبار مربوط به این نمایشگاه اهتمام خوبی داشتند، گفت: در این نمایشگاه علاوه بر تهیه برنامه زنده رادیویی، فعالیت‌های هیئت‌های مذهبی توسط سیمای استانی ضبط و در طول دهه نخست ماه محرم از سوی شبکه‌های مختلف سیما پخش شد.

حجت‌الاسلام اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نیز در مورد رویکرد فرهنگی هیئت‌های مذهبی در این نمایشگاه گفت: در سال‌های گذشته هیئت‌های مذهبی "علم" و "کتل" را در نمایشگاه به نمایش می‌گذاشتند اما امسال نه تنها هیچ اثری از این ابزارها نبود بلکه گزارش کارهای فرهنگی هیئت‌های مذهبی به نمایش درآمد و این نشان می‌دهد که رویکرد هیئت‌های مذهبی به سمت فعالیت‌های فرهنگی است.



وی اظهار امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی جدی در فعالیت‌های هیئت‌های مذهبی، نمایشگاه سال آینده الگویی برای سایر استان‌های کشور باشد.



اعزام 400 مبلغ به نقاط مختلف



در دهه نخست ماه محرم امسال بیش از 400 مبلغ دینی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به نقاط مختلف تبلیغی اعزام شدند که از این تعداد 50 نفر مبلغ خانم بودند.



به گفته حجت‌الاسلام نجاریان‌زاده معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی قم، امسال 150 مبلغ به استان‌های محروم کشور اعزام شدند.



وی همچنین از اجرای طرح تفسیر آیات عاشورایی در 60 مسجد قم خبر داد و گفت: برای ارزیابی از فعالیت‌های هیئت‌های مذهبی و بررسی محتوای مراسم عزاداری سه گروه سازماندهی و اعزام شدند.



علاوه بر برنامه‌های اعلام شده، امسال همایش سراسری آئین دلبری ویژه تجلیل از حجت‌الاسلام کوثری‌زاده به همت سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد و در این مراسم از 8 نفر از خادمان فرهنگ عاشورایی تجلیل شد.



سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در این ایام از تمامی ابزارهای تبلیغی برای جلوگیری از بروز خرافات در عزاداری‌ها، تشویق مردم به حضور باشکوه در مراسم عزاداری و رعایت نظم در برپایی دسته‌های عزا استفاده کرده که تهیه و توزیع منشور عزاداری، سخنرانی رئیس این سازمان در نماز جمعه و همچنین سخنرانی در گردهمایی خطبا و مسئولان هیئت‌های مذهبی که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد از جمله آنهاست.

توجه به قرآن کریم در عزاداری‌ها



یکی از برنامه‌هایی که در دهه نخست محرم امسال با استقبال عزاداری حسینی همراه بود، قرائت آیاتی از کلام الله مجید در ابتدای محافل مذهبی بود که با حضور قاریان برجسته بین‌المللی و کشوری بود.

علاوه بر این در شب عاشورای حسینی نیز محفل احیای قرآنی با حضور قاریان بین‌المللی قرآن کریم در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد که با استقبال علاقه‌مندان به قرآن و عترت مواجه شد.

دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در این ایام ضمن اعزام قاریان قرآن کریم به هیئت‌های مذهبی، اقدام به برگزاری محافل قرآنی و اجرای مسابقات متنوع کرده است.



یکی دیگر از این برنامه‌ها برگزاری چهارمین کنگره شعر عاشورایی با حضور مداحان و شاعران آئینی بود که قبل از فرارسیدن ماه محرم برگزار و از برترین‌های این کنگره تجلیل شد.



ادارات تبلیغات اسلامی در بخش‌های استان قم نیز فعالیت‌های گسترده‌ای برای هر چه باشکوه‌تر برگزارشدن محافل مذهبی در روستاها و شهرهای تابعه این استان انجام دادند.

اعزام مبلغ به روستاهای بخش خلجستان



در حال حاضر 25 هیئت مذهبی در بخش خلجستان قم به ثبت رسیده که این هیئت‌ها محوریت برنامه‌های مذهبی در این بخش را بر عهده دارند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهر دستجرد به تشریح فعالیت‌های انجام شده در بخش خلجستان پرداخت و گفت: قبل از فرارسیدن ماه محرم جلسه توجیهی با حضور مسئولان هیئت‌های مذهبی برگزار و مسائل مربوط به رعایت نظم و انضباط در حرکت دسته‌های عزاداری، پرهیز از ورود خرافات در عزاداری‌ها و... مورد تاکید قرار گرفت.



حجت‌الاسلام سید عباس رفیعی‌پور انجام تبلیغات گسترده محیطی را یکی دیگر از برنامه‌های این اداره برشمرد و گفت: در ایام محرم تعداد قابل توجهی بسته‌های فرهنگی شامل کتاب‌های مرتبط با عزاداری و تشریح واقعه عاشورا، نشریات، سی‌دی و بروشور در میان گروه‌های هدف توزیع شده است.



وی با اشاره به وجود 52 روستا در بخش خلجستان، اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی دستجرد اقدام به اعزام مبلغ به 30 روستای پرجمعیت این بخش کرده است.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی دستجرد از راه‌اندازی 6 هیئت مذهبی دانش‌آموزی در این شهر خبر داد و گفت: این هیئت‌ها در روز هشتم ماه محرم با برپایی دسته‌های عزاداری به سینه‌زنی پرداختند.



وی برگزاری مسابقه مقاله نویسی ویژه دانش آموزان پیرامون قیام و نهضت اباعبدالله الحسین(ع)، اهدای جوایز به دانش آموزان روستای ورزنه، هماهنگی با بخشداری برای معرفی هیئت‌های مذهبی به سازمان بازرگانی و... را از دیگر برنامه‌های اداره تبلیغات اسلامی دستجرد برشمرد.



ثبت 49 هیئت مذهبی در بخش مرکزی



رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات نیز از ثبت 49 هیئت مذهبی در این اداره خبر داد و گفت: هیئت‌های مذهبی بخش مرکزی در دهه نخست محرم امسال بهتر از سال‌های گذشته به عزاداری پرداختند.



حجت‌الاسلام سید حسین سجادی‌تبار گفت: اداره تبلیغات اسلامی قنوات قبل از فرارسیدن ماه محرم اقدام به برگزاری همایش توجیهی با حضور مسئولان هیئت‌های مذهبی، مسئولان بخش مرکزی و امام جمعه قنوات کرده و در این گردهمایی مسائل مرتبط با عزاداری تبیین شد.



وی یکی دیگر از برنامه‌های این اداره را انجام تبلیغات محیطی در سطح گسترده عنوان کرد و افزود: شهرداری قنوات 4 تابلو تبلیغاتی در این شهر نصب کرد که مدیریت نصب تبلیغات بر روی دو تابلو را به اداره تبلیغات اسلامی واگذار کرد.



وی از اعزام روحانی به 21 روستای بخش مرکزی خبر داد و گفت: در سطح مدارس شهر قنوات نیز برنامه‌های عزاداری به همراه سخنرانی شخصیت‌های حوزوی برگزار شد.



حجت‌الاسلام سجادی‌تبار با اشاره به برگزاری مسابقه مقاله نویسی در دبیرستان دخترانه قنوات افزود: این مسابقه با موضوع نقش حضرت زینب(س) در جریان کربلا برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تا اربعین حسینی فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.



وی گفت: هیئت انصارالمهدی(عج) دبیرستان پسرانه قنوات نیز اقدام به برگزاری مراسم عزاداری و محفل انس با شهیدان کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات از آغاز تفسیر سوره‌های انسان و واقعه در 14 مسجد بخش مرکزی قم خبر داد و تصریح کرد: در پایان این طرح به برترین‌های آن جوایزی اهدا می‌شود.

مساجد جعفرآباد فعال‌تر از سال‌های قبل



رئیس اداره تبلیغات اسلامی جعفریه نیز به ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در بخش جعفرآباد پرداخت و گفت: این اداره علاوه بر انجام فعالیت‌های سال‌های گذشته، چند کار ویژه انجام داده که یکی از آنها برگزاری مسابقه بهترین نوحه و نوحه‌خوان بوده است.



حجت‌الاسلام دخیل عباس زارع‌زاده همچنین از ساماندهی نذورات در شهر جعفریه خبر داد و گفت: بیش از 200 نذردهنده در این شهر شناسایی شدند که موارد توجیهی برای آنها بیان شده است.



وی برگزاری مسابقه امر به معروف و نهی از منکر را یکی دیگر از فعالیت‌های این اداره برشمرد و تاکید کرد: در دهه نخست ماه محرم 30 نفر از مبلغان اعم از روحانیون اعزامی، بومی و اساتید حوزه به مناطق شهری و روستایی بخش جعفرآباد اعزام شدند.



وی با بیان اینکه امسال برنامه‌های مساجد فعال‌تر از سال‌های قبل بوده است، گفت: خوشبختانه سخنرانی‌های مبلغان در محافل عزاداری از نظر محتوایی طبق نیاز جوانان بود.



حجت‌الاسلام زارع‌زاده تهیه و توزیع بسته‌های فرهنگی را از دیگر فعالیت‌های اداره تبلیغات اسلامی جعفریه ذکر کرد.



انحرافات عزاداری در کهک برچیده شد



رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهک نیز با ابراز خرسندی از کارآمد بودن جلسات توجیهی و آموزشی برای مسئولان هیئت‌های مذهبی اظهار داشت: خوشبختانه به واسطه برگزاری این برنامه‌ها، امسال مراسم عزاداری هیئت‌های مذهبی کهک عاری از انحرافات بود.



حجت‌الاسلام خلیل سمیعا گفت: به خاطر جلسات متعددی که سازمان تبلیغات اسلامی استان برای گروه‌های مخاطب برگزار کرد مراسم عزاداری در کهک منطقی‌تر برگزار شده و از نظر کمی و کیفی نیز رشد قابل قبولی داشته است.



وی با اشاره به اعزام مبلغان به مناطق تبلیغی روستایی و شهری بخش کهک اظهار داشت: در سطح روستاهای بخش کهک نیز برنامه‌های روخوانی و روان‌خوانی و مفاهیم قرآنی با محوریت اساتید و مربیان قرآنی برگزار شد که مورد استقبال خانواده‌ها قرار گرفت.



حجت‌الاسلام سمیعا توزیع بسته‌های فرهنگی در بین گروه‌های هدف را از دیگر فعالیت‌های اداره تبلیغات اسلامی کهک ذکر کرد و افزود: مهمترین خبر فرهنگی در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، مسلمان شدن یک فرد چینی بود که این خبر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جمعی داشته است.



وی تاکید کرد: این جوان تحصیلکرده پس از گرویدن به تشیع، نام خود را کمال الدین انتخاب کرد و با حضور در جمع عزاداری حسینی به سینه‌زنی پرداخت.

اجرای 11 برنامه ویژه بانوان



مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نیز از اجرای 11 برنامه ویژه بانوان در ایام محرم خبر داد و گفت: در مجموع 50 نفر از مبلغات به مناطق مختلف تبلیغی اعزام و به تشریح ابعاد مختلف و فلسفه قیام اباعبدالله الحسین(ع) پرداختند.



اشرف یوسفی برگزاری گردهمایی مسئولان هیئت‌های مذهبی بانوان، مشارکت در برگزاری گردهمایی مبلغات، توزیع اقلام فرهنگی، همکاری در برپایی نمایشگاه بیداری اسلامی و معرفت عاشورایی، جمع‌آوری طرح‌های فرهنگی هیئت‌های مذهبی بانوان، توزیع شناسنامه‌های اطلاعات هیئت‌ها، بازدید از برنامه‌های هیئت‌های مذهبی، معرفی هیئت مذهبی نمونه، مصاحبه با شبکه قرآن و... را از جمله برنامه‌های امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی قم برشمرد.



وی با اشاره به ثبت حدود 200 هیئت مذهبی بانوان در سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: خوشبختانه در ایام محرم مراسم عزاداری در تمامی هیئت‌های مذهبی بانوان با حضور پرشور بانوان برگزار شد.



یوسفی تاکید کرد: امسال مراسم عزاداری بانوان از نظر کمی و کیفی مطلوب‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد.



راه‌اندازی رادیو مدرسه در صدرا



دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کند در این ایام علاوه بر برگزاری جلسات سنتی عزاداری، اقدام به راه‌اندازی رادیو مدرسه کرده است.



سید مرتضی موسوی‌نژاد مدیر دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در این زمینه گفت: این برنامه همانند برنامه‌های رادیو دارای مجری، کارشناس و سایر دست‌اندرکاران بوده که تمامی برنامه‌ها توسط دانش‌آموزان اجرا شده است.



وی گفت: این برنامه در زنگ‌های تفریح و برخی ساعات کلاس‌ها اجرا شد که در ایجاد انگیزه بین دانش‌آموزان تاثیر زیادی داشته است.



موسوی‌نژاد همچنین از برگزاری یک مسابقه پژوهشی درباره امام حسین(ع) در این دبیرستان خبر داد که مهلت تحویل آثار تا اربعین حسینی اعلام شده است و در این زمینه گفت: خوشبختانه تاکنون آثار خوبی به دفتر دبیرستان رسیده است.



سازمان تبلیغات اسلامی علاوه بر برنامه‌ریزی شکلی و محتوایی برای هر چه باشکوه‌تر برگزارشدن مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) در فضای مجازی نیز ورود پیدا کرده است.



قرارگرفتن 12 هزار فایل صوتی و تصویری بر روی تبیان



در این زمینه رئیس موسسه تبیان قم از وارد کردن فایل‌های صوتی و تصویری پیرامون محرم و امام حسین(ع) در این سایت خبر داد و گفت: بیش از 7 هزار فایل صوتی در 50 هزار دقیقه و 5 هزار فایل فیلم در 30 هزار دقیقه بر روی خروجی سایت تبیان قرار گرفته است.



حجت‌الاسلام علیرضا سلطانی مهاجر با بیان اینکه فایل‌های صوتی شامل مداحی، سخنرانی‌های مختلف، نماهنگ و... است ادامه داد: تا روز 20 آذر ماه بیش از دو میلیون و 600 هزار مورد بازدید از فایل‌های صوتی انجام شد که در مجموع 11 درصد از حجم بازدیدهای سایت را به خود اختصاص داد.

وی ادامه داد: بیش از یک میلیون و 700 هزار بازدید از فیلم‌ها صورت گرفت که حجم قابل توجهی از بازدیدکنندگان اقدام به دانلود فایل‌های صوتی و تصویری کردند.



سلطانی مهاجر از قرارگرفتن بیش از هزار تصویر مرتبط با محرم بر روی خروجی سایت تبیان خبر داد و افزود: بسیاری از نهادها و سازمان‌ها از تصاویری که در سایت تبیان قرار داده شد برای چاپ بنر و سایر فعالیت‌های تبلیغی استفاده کردند.



وی تهیه بیش از 100 سخنرانی مستند و قوی برای روحانیون مستقر سراسر کشور را یکی دیگر از برنامه‌های تبیان ذکر کرد و یادآور شد: در دهه نخست محرم ویژه برنامه‌ای با عنوان فرات تشنه لب تهیه شد که این ویژه‌نامه شامل روضه‌ها و محتوای مستند برای سخنرانی دهه نخست محرم بوده است.



رئیس موسسه تبیان قم تصریح کرد: حدود 4 هزار نفر از این ویژه‌نامه بازدید و محتوای آن را دانلود کرده‌اند.



جای هیئت‌های دانشجویی خالی بود



یکی دیگر از صحنه‌های ماندگار که در محرم 1433 هجری قمری به یادگار ماند، حماسه شورانگیز هیئت‌های دانش‌آموزی قم در روز جوان عاشورایی بود.



همزمان با روز هشتم محرم مراسم بزرگداشت یاد و خاطره رشادت‌های حضرت علی اکبر(ع) در قالب دسته‌های باشکوه عزاداری برگزار شد و هزاران نفر از دانش‌آموزان مدارس قم در قالب دسته‌های باشکوه سینه‌زنی، از میدان روح‌الله در جوار بیت قدیمی امام خمینی(ره) تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند و پس از حضور در حرم مطهر حضرت معصومه(س) حماسه شورانگیزی از عزاداری را به نمایش گذاشتند.



این حرکت آئینی به گونه‌ای زیبا و عاری از آسیب‌ها و انحرافات بود که تحسین امام جمعه قم و مسئولان استان را در پی داشت اما مسئله‌ای که حائز اهمیت است این است که امسال جای هیئت‌های مذهبی دانشجویی در این حماسه شورانگیز خالی بود و اگر در سال‌های بعد دانش‌آموزان و دانشجویان حماسه‌آفرینی کنند این حرکت عاشورایی می‌تواند الگویی برای دیگر استان‌های کشور باشد.



بی‌جهت نیست که سیاستمداران کشورهای سلطه‌گر بر این اعتقادند که تحریم‌ها و فشارها بر مردم ایران تاثیری ندارند، آنها می‌دانند مردم ایران با عاشورا خود را بیمه می‌کنند و هرگز مغلوب نمی‌شوند. از دیدگاه آنها تا زمانی که عاشورا وجود دارد آنها نمی‌توانند با تحریم‌ها بر ایران فشاری وارد کنند.

