به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار جمعی از اسرای آزاد شده از زندانهای رژیم صهیونیستی گفت: تاریخ سراسر ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی سیاهترین دوران تاریخ معاصر میباشد.
علی لاریجانی در ابتدای این دیدار که امروز - شنبه - برگزار شد، ضمن گرامیداشت مبارزات حقطلبانه ملت مظلوم فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست، آرمان فلسطین را آرمان انسانی دانست و ایستادگی و مقاومت را تنها راه دستیابی ملت مظلوم فلسطین به آرمانها و اهداف خویش خواند و افزود: سازش هیچ دستاوردی برای ملت مظلوم فلسطین نداشته و نخواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امام خمینی(ره) موضوع فلسطین را به عنوان یک موضوع اصلی برای انقلاب اسلامی و جهان اسلام تعریف کردند، خاطرنشان کرد: مسالهی فلسطین همواره یک شاخص تعیین حق و باطل است.
وی دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین و آزادی سرزمینهای اشغالی را مسوولین بزرگی برای هم انسانهای آزادیخواه دانست و افزود: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین در همهی عرصهها میباشد و در این راه از هیچ کمکی به ملت فلسطین دریغ نخواهد کرد.
لاریجانی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و موج بیداری اسلامی ملتها گفت: موج اخیر بیداری اسلامی در کشورهای منطقه یک ظرفیت عظیم برای دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین میباشد و بیتردید این تحولات اثرات بسیار مثبت و مبارکی برای آزادی سرزمینهای فلسطین خواهد داشت.
لاریجانی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی به شدت از عواقب تحولات کنونی در هراس میباشد.
در ادامهی این دیدار اسرای آزاد شده از زندانهای رژیم اشغالگر قدس با بیان خاطرات خود از دوران بازداشت به رفتارهای غیرانسانی عناصر رژیم صهیونیستی در زندانها اشاره و تصریح کردند: ما در دوران بازداشت با این واقعیت آشنا شدیم که رژیم صهیونیستی یک قدرت پوشالی، توخالی و ضعیف میباشد.
آنها ضمن قدردانی از حمایت و کمکهای معنوی جمهوری اسلامی ایران از آرمان فلسطین خاطرنشان کردند: ملت فلسطین هیچگاه رژیم صهیونیستی را به رسمیت نخواهد شناخت و تا آزادی سرزمینهای اشغال شده به مقاومت و پایداری خود ادامه خواهند داد.
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