اعلام آمادگی هلال احمر البرز برای همکاری با شهرداری کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد منتظری بعد از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه برگزاری دوره های آموزش ایمنی و فوریت های پزشکی در محل فرهنگسرای کوثر و تجلیل از افراد برتر اظهار داشت: در برگزاری دوره های آموزش ایمنی و فوریت های پزشکی که با همکاری این جمعیت و شهرداری کرج و مرکز فوریت های پزشکی برگزار شد، به طور کامل مشهود بود که بین نیروهای شهرداری انگیزه خدمت رسانی وجود دارد.

وی افزود: در واقع معاونت خدمات شهری، مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی کرج تعامل و هماهنگی مطلوبی را برای برگزاری این دوره ها داشتند که قابل تقدیر است.



این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر سرمایه مطلوبی در استان البرز وجود دارد که باید با همکاری و تعامل مسئولان از آن به نحو خوبی استفاده شود.



منتظری ادامه داد: در حال حاضر جمعیت هلال احمر استان البرز آمادگی همکاری مضاعف با شهرداری کرج و سازمانهای مربوطه را دارد.



آمادگی نیروهای داوطلب امدادگر در ایستگاههای آتش نشانی



مدیرکل جمعیت هلال احمر استان البرز یادآور شد: در این زمینه شهرداری می تواند از توان و پتانسیل نیروهای داوطلب و امدادگران در ایستگاه های آتش نشانی که فاقد نیرو هستند، بهره ببرند.



وی با اشاره به نیاز این جمعیت مبنی بر یک بالگرد اعلام کرد: هزینه نگهداری این بالگرد ماهیانه 50 میلیون تومان است که در این زمینه نیازمند مساعدت ها و حمایت های شهرداری و شورای اسلامی شهر هستیم.



پیشنهاد؛ استقرار نیروهای مدیریت بحران و امدادگر در مناطق شهرداری



این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر لزوم حضور نیروهای مدیریت بحران در تمامی مناطق اعلام کرد: در این زمینه پیشنهاد می شود که در تمامی مناطق 12 گانه شهرداری کرج نیروهای مدیریت بحران و امدادگران مستقر شوند.



منتظری افزود: در این زمینه هلال احمر نیز در تأمین نیروها آمادگی همکاری با شهرداری را دارد تا در زمان حادثه و بحران نیروها به محل مورد نظر سریعتر اعزام شوند و حضور یابند.