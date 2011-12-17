تیم فوتبال برق شیراز در شرایط بحرانی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا مشفقیان در جلسه بررسی مسائل و مشکلات تیم برق شیراز یادآور شد: تیم فوتبال برق شیراز جزو قدیمی ترین تیمهای کشور با 67 سال سابقه است.

وی افزود: طی شش سال گذشته هر آنچه در توان داشته ایم برای این تیم انجام داده ایم و اکنون این تیم در شرایط بحرانی قرار دارد و نیازمند توجه و حمایت مسئولان است و مجموعه برق منطقه ای نیز وظیفه خود میداند در چهار چوب قانون و مقررات از این تیم ریشه دار حمایت کند.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس نیز در این جلسه اظهار داشت: تیمهای فوتبال استان با مشکلات زیادی روبه رو هستند که باید برای کمک به آنها با استفاده از خرد جمعی چاره اندیشی کنیم و به یک فکر اساسی دست یابیم.

توریج موید افزود: تعداد 42 تیم فوتبال استان در لیگهای کشور حضور دارند و با کمترین امکانات مشغول به فعالیت هستند که نمی توان به تمام آنها به دید حرفه ای نگاه کرد بلکه تنها تیمهای سوپر لیگی باید جزء تیمهای حرفه ای محسوب شوند.

وی تاکید کرد: تعداد تیمها بسیار زیاد است و بودجه موجود پاسخگوی نیاز آنها نیست.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس ادامه داد: بازیکنان، مربیان و مسئولان تیم فوتبال برق با غیرت و همت خود برای حفظ و پیشرفت این تیم هر آنچه در توان دارند، انجام می دهند و بسیار زحمت می کشند و قدر این تیم با سابقه را می دانند و اداره کل ورزش و جوانان نیز در حد توان این تیم را حمایت خواهد کرد.