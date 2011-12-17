سقوط مرد کبوتر باز از طبقه سوم/ گاردان تراکتور جوان 16 ساله را کشت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران با اشاره به پیدا شدن دو قلاده شیر، یک قلاده روباه و یک قطعه کرکس در روزهای اخیر در حاشیه شهرتهران گفت: با توجه به سرمای هوا و برفی که در محیط طبیعی و دشت ها و روی کوه وجود دارد حیوانات برای یافتن غذا دچار مشکل می شوند و از گرسنگی به اطراف شهر پناه می آورند.



فتح اله تیموری درباره عوامل انسانی که باعث انتقال حیوانات به شهر می شود گفت: کسانی که اقدام به خرید و فروش حیوانات اهلی و غیر اهلی می کنند در این امر بی تقصیر نیستند زیرا ممکن است کنترل این حیوانات از دست افراد خارج و در محیط شهر سرگردان شوند.



وی افزود: در مواردی هم این حیوانات حتی همراه ترانزیت بارهای کامیون که از بنادر بسته های بزرگ را حمل می کنند وارد شهرها شده اند و تاکنون در بسیاری از باراندازها حیوانات گوناگونی دیده شده است.



معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران در خصوص مشکلاتی که این گونه حیوانات برای شهروندان به وجود می آورند تصریح کرد: مشاهده این حیوانات که اغلب وحشی هستند باعث ترس و وحشت شهروندان می شود و نگرانی هایی را برای آنها به وجود می آورد که یکی از این مشکلات بیماری های قابل انتقال از حیوانات است.



تیموری با بیان این که این گونه حیوانات باید به باغ وحش یا دیگر مراکز نگهداری ویژه تحویل داده شوند افزود: زمان زیادی طول می کشد تا این مراکز حیوانات را تحویل بگیرند وبه دلایل مختلف هم نمی شود آنها را مدت زیادی درایستگاه های آتش نشانی نگهداری کرد ونمی توان آنها را به دست افراد ناشناس سپرد زیرا اغلب این حیوانات از گونه های با ارزش و گران قیمت هستند.



معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران به شهروندان توصیه کرد: با دیدن این گونه حیوانان بی درنگ با سامانه 125 تماس بگیرند تا آتش نشانان در کمترین زمان ممکن و بدون آسیب رساندن به حیوانات و با استفاده از تجهیزات آتش نشانی آنها را به مکان مطمئن انتقال دهند.

برخورد شدید خودرو سواری با تیر چراغ برق



در جریان این حادثه که عصر دیروز در شهرری، میدان غیبی رخ داد خودرو سواری هنگام حرکت به ناگاه بر اثر نقص فنی در چرخ عقب از مسیر خود منحرف شد و به شدت با نرده های محافظ وسط بزرگراه برخورد کرد و دچار نشت بنزین شد.



شهروندانی که شاهد رخداد این حادثه رانندگی بودند بی درنگ در تماس با سامانه 125 آن را اطلاع رسانی کردند وستاد فرماندهی آتش نشانی تهران نیز بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 9 را ساعت 16:35دقیقه راهی محل حادثه کرد.



داوود رضایی فرمانده آتش نشانان در این باره گفت: آتش نشانان ضمن قطع کردن جریان برق خودرو و جلوگیری از نشت بنزین محل حادثه را ایمن سازی و از بروز آتش سوزی احتمالی پیشگیری کردند.



وی افزود: در این حادثه به کسی آسیبی نرسید و تنها خسارت مالی بر جای ماند.

نجات جوان کوهنورد از مرگ

جوانی که برای گردش و کوه پیمایی روز گذشته به ارتفاعات درکه رفته بود دچار حادثه و آسیب دیدگی شد که با کمک آتش نشانان نجات یافت.



با اطلاع رسانی رخداد این حادثه به سامانه 125 بلافاصله ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با به صدا درآوردن زنگ ایستگاه 64، گروه نجات آتش نشانی ویژه کوهستان را ساعت 13:16 دقیقه به محل اعلام شده در درکه بالاتر از آبشار سوتک اعزام کرد.



به گفته سید منصور موسوی فرمانده گروه نجات کوهستان، این جوان 18 ساله که برای کوه پیمایی به منطقه درکه رفته بود دچار حادثه شد و در سقوط از ارتفاع مچ پایش آسیب دید.



وی افزود: اعضای گروه نجات آتش نشانی ویژه کوهستان این جوان آسیب دیده را که توانایی راه رفتن نداشت پس از انجام کمک های اولیه بر روی برانکارد ثابت کرده و بسوی محل استقرار آمبولانس اورژانس حرکت کردند و او را برای مداوا و اعزام به مرکز درمانی به امدادگران اورژانس سپردند.



آتش سوزی در پارک ارم

رخداد آتش سوزی در محل نگهداری ضایعات و شاخ و برگ خشک شده درختان که روی هم انباشته شده بود موجب ایجاد دود غلیظی شد که از این محل به آسمان می رفت.



این آتش سوزی شب گذشته درپارک ارم نرسیده به ورودی ازادراه تهران کرج رخ داد و رسیدن آتش نشانان ایستگاه 20 درکوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه از گسترش دامنه آتش سوزی جلوگیری کرد.



حسین حسین بیگی رئیس ایستگاه 20 دراین باره گفت: درداخل پارک و کناررودخانه کن ضایعات انباشته شده بصورت تپه ای به وسعت تقریبی 500 متر مربع آتش گرفته بود وآتش نشانان بی درنگ با استفاده از دو رشته لوله آبرسان آتش سوزی را کاملا خاموش کردند.



بی احتیاطی کارگران هنگام پاکسازی محوطه عامل رخداد این حادثه اعلام شد.

سقوط مرد کبوتر باز از طبقه سوم

این مرد 27 ساله پس از افتادن به داخل حیاط پشتی منزل همسایه از ناحیه اعضای بدن دچار کوفتگی و شکستگی شد.



همسایه ها که صبح امروز شاهد این حادثه بودند بلافاصله در ساعت 10:41 دقیقه با سامانه 125 تماس گرفته و در خواست کمک فوری کردند.



با هماهنگی ستادفرماندهی سازمان آتش نشانی، بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 5 به محل حادثه در میدان راه آهن، خیابان کارگر جنوبی رهسپار شدند.



حسن علیمردانی، رئیس ایستگاه 5 در خصوص این حادثه گفت: بنابه اظهار شاهدین ظاهرا این مرد در پشت بام ساختمان سه طبقه قدیمی مشغول کفتر بازی بود که ناگهان به علت بی احتیاطی از ارتفاع 9 متری به داخل حیاط ساختمان مجاور افتاد.



وی افزود: آتش نشانان با حضور در محل حادثه، با همکاری عوامل اورژانس، مصدوم را بر روی برانکارد ثابت کردند وسپس وی را به بیرون از محل حادثه انتقال دادند.



علیمردانی در ادامه اظهار داشت: این مرد که براثر این حادثه به شدت دچار آسیب دیدگی شده بود به سرعت توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.



گاردان تراکتور جان جوان 16 ساله را گرفت

بی احتیاطی جوان 16 ساله و گرفتار شدن وی در حادثه ای که گاردان یک دستگاه تراکتور عامل آن بود باعث مرگش شد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 16:04 دقیقه روز گذشته با دریافت خبر رخداد این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 44 را به محل حادثه در جاده اندیشه، زرنان بالا اعزام کرد.



به گفته علیرضا غفوری فرمانده آتش نشانان، در جریان این حادثه که دریک دامداری رخ داد جوان 16 ساله ای که کاپشنش درگاردان تراکتور گیر کرده بود به علت چرخش دورانی میل گاردان دست و بالا تنه اش به داخل کشیده شده و گیر افتاده بود که آتش نشانان بی درنگ در همکاری وکمک به آتش نشانان شهر قدس با بکارگیری تجهیزات ایمنی و نجات پس از آزاد سازی گاردان تراکتور جوان گرفتار شده را بیرون آوردند و در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند و آنها هم با انجام معاینات لازم مرگ وی را تائید و اعلام کردند.