785 نشریه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین صندوقدار در کارگاه آموزشی آشنایی با مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی "SID" در بجنورد اظهار داشت: در این پایگاه نشریات علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و نشریات هنر و معماری دارای امتیاز علمی پژوهشی از وزارت علوم و وزارت بهداشت، نمایه شده اند.

وی تصریح کرد: در یک ماه گذشته 26 میلیون و 700 هزار بار از این پایگاه بازدید شده که 15 درصد بازدیدها از آمریکای شمالی، 9 درصد از اروپا و بقیه از آسیا و سایر قاره ها بوده است.



وی افزود: در این پایگاه مقالات علمی پژوهشی کشور به دو زبان انگلیسی و فارسی با متن کامل نمایه می شود که رایگان بودن ارائه مقالات به پژوهشگران از ویژگیهای آن است.



صندوقدار ارائه مقالات نشریات علمی - پژوهشی کشور، معرفی و ارائه مقالات نشریات ایرانی نمایه شده در " ISI "، دسترسی به مجموعه مقالات محققان ایرانی چاپ شده در نشریات بین المللی، سرویس گزارشهای استنادی نشریات علمی – پژوهشی کشور از طریق شاخص تاثیر " " Impact Factor و شاخص آنی " " Immediacy Index و معرفی نشریات و نویسندگان مقالات پر استناد را از جمله خدمات این مرکز ذکر کرد.



این مسئول گفت: مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی خدمات خود را از طریق پایگاه اینترنتی این مسئول گفت: مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی خدمات خود را از طریق پایگاه اینترنتی www.SID.ir "" به عنوان بانک اطلاعات علمی کشور و در آینده نزدیک در سطح منطقه ارائه می دهد.



وی اضافه کرد: برای فعالیت محقق در کشور باید خوراک علم به صورت رایگان در اختیار وی قرار گیرد که پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی "SID" با این ماموریت و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری راه اندازی شد که محققان نیز خود می توانند مقالات خود را در این پایگاه نمایه کنند تا افتخار آن به نام ایران و ایرانی ثبت شود.



صندوقدار همچنین به پژوهشگران توصیه کرد: برای تقویت مجلات علمی داخلی، پژوهشگران مقالات خود را در مجلات معتبر داخلی و به شیوه های استاندارد به چاپ برسانند که در این صورت این مجله ها در پایگاه های علمی معتبر بین المللی مانند " ISI " نیز نمایه خواهد شد.



رئیس پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی همچنین با اشاره به پیشی گرفتن آمار مقالات علمی پژوهشی نمایه شده ایران از ترکیه در پایگاه علمی بین المللی اسکوپوس، اظهار داشت: بنا به این آمار ایران حرکتهای علمی بسیار خوبی داشته و در حال نزدیک شدن به نقطه مطلوب است.



کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی " SID " با همکاری جهاد دانشگاهی خراسان شمالی و دانشگاه جامع پیام نور استان ویژه اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاهها برگزار شد.