موفقیت شهرداری کرج در اجرای همزمان پروژه های عظیم شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان فرصیاد ابراز داشت: علت پیشرفت این پروژه ها و چرخه های انجام این کارنگاه اصولی کار فرما و حمایت مالی مناسب و تامین مالی پروژه ها از سوی شهردار بوده است البته در بخش اجرایی پروژه ها همکاری و تحمل خوب مردم،همکاری شورای شهر و روش مناسب پیمانکاری باعث شده تا انرژی مثبت در پروژه حاکم بوده و کارها به خوبی پیش برود.



این مسئول با اشاره به پیشرفت پروژه پل های غیر همسطح عنوان کرد: در حال برنامه ریزی ساخت و بهره برداری از پل های داخل شهری هستیم و این پل ها باید متناسب با فرهنگ شهری در کرج ساخته شود.



فرصیاد با اشاره به موفقیت نسبی اجرای پروژه های همزمان شهری در کرج، اضافه کرد: این مسیر با سرعت مناسب در پیش گرفته شده و امید می رود شاهد بهره برداری از پل های انبار نفت و مطهری تا بهمن ماه باشیم و سایر طرح ها از جمله پل دانش آموز نیز تا مردادماه سال آینده به مرحله بهره برداری برسد.



وی در ادامه با اشاره به تغییر پل رو گذر بلوار دانش آموز به زیر گذر یادآور شد: برای اینکه تشخیص بدهیم برای احداث این تقاطع نیاز به پل رو گذر یا زیر گذر است، بر اساس یک شبکه معابر، مجموع حرکات تبدیل و پلان هندسی پل آمار ترافیکی محاسبه شد و با تغییر مسیر شمال – جنوب به شرق – غرب دیگر امکان احداث روگذر در این مسیر پر ترافیک عملی نبود.



فرصیاد اظهار داشت: همچنین باید توجه داشت تا هسته مرکزی پل در قسمت کم ترافیک تقاطع واقع شود.البته در حال حاضر آمار ترافیکی شمال به جنوب ما کمتر است ولی با توجه به وجود ایستگاه متروی محمدشهر و جاده ی محمدشهر که در حال بهسازی و تعریض است آمار ترافیکی در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد.



وی اذعان داشت: متاسفانه در طرح تفصیلی نیز توجه دقیقیبه بحث ترافیک نشده است و بعضا با بررسی طرح ترافیکی تقاطع ها به نتایجی عکس توصیه های طرح تفصیلی می رسیم.



وی هزینه اجرایی پل زیر گذر را 10 درصد کمتر از روگذر برآورد کرد و یادآور شد: در این زمینه نمی خواستیم کل عرض را از دست بدهیم و دور برگردان ها نیز برایمان اهمیت داشت و به علت آبرفتی بودن زمین و افزایش طول شمع ها در مسیر جدید محدودیتوجود داشت ضمن اینکه در محور شمال جنوب احتیاجی به جابجایی تاسیساتی همچون لوله های فاضلاب و مسیر حساس فیبر نوری نداشتیم ، جابجایی هایی که 700 الی 800 میلیون هزینه برای شهرداری در بر دارد.



معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج در پایان گفت: نتیجه کارشناسی ما احداث روگذر بود ولی تصمیم گرفته شد این پل به زیر گذر تغییر کند و این معاونت براساس مصوبه شورا زیر گذر را در دستور کار قرار داد.

