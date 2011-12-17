پژوهشگران برتر دانشگاه باقرالعلوم (ع) تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه باقرالعلوم(ع) عصر شنبه با سخنرانی "محمدحزیم شاه" رئیس انجمن علوم اجتماعی مالزی و آیت الله حسینی بوشهری در این دانشگاه برگزار شد.
بر اساس این گزارش، 121 اثر در مقطع دکترا، بیش از 100 اثر از دانشجویان کارشناسی ارشد و 79 اثر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به دبیرخانه پنجمین دوره ارسال شده بود که در هر مقطع از سه اثر تجلیل شد.
همچنین حجج اسلام نجف لکزایی، حسن معلمی و یارعلی به عنوان اعضای هیئت علمی برتر دانشگاه باقرالعلوم(ع) انتخاب و با اهدای لوح و جوایزی از آنان تقدیر شد.
رضا خراسانی و فرجالله قاسمی به عنوان پژوهشگران برتر مقطع دکترا انتخاب شدند همچنین علی خلجی، سیدجواد میرخلیلی و رفیعالدین اسماعیلی نیز به عنوان سه پژوهشگر برتر در مقطع کارشناسی ارشد معرفی شدند.
قم - خبرگزاری مهر: پژوهشگران برتر دانشگاه باقرالعلوم (ع) با برگزاری مراسمی همزمان با هفته پژوهش با حضور آیت الله حسینی بوشهری تجلیل شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه باقرالعلوم(ع) عصر شنبه با سخنرانی "محمدحزیم شاه" رئیس انجمن علوم اجتماعی مالزی و آیت الله حسینی بوشهری در این دانشگاه برگزار شد.
نظر شما