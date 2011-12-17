پژوهشگران برتر دانشگاه باقرالعلوم (ع) تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه باقرالعلوم(ع) عصر شنبه با سخنرانی "محمدحزیم شاه" رئیس انجمن علوم اجتماعی مالزی و آیت الله حسینی بوشهری در این دانشگاه برگزار شد.



بر اساس این گزارش، 121 اثر در مقطع دکترا، بیش از 100 اثر از دانشجویان کارشناسی ارشد و 79 اثر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به دبیرخانه پنجمین دوره ارسال شده بود که در هر مقطع از سه اثر تجلیل شد.



همچنین حجج اسلام نجف لکزایی، حسن معلمی و یارعلی به عنوان اعضای هیئت علمی برتر دانشگاه باقرالعلوم(ع) انتخاب و با اهدای لوح و جوایزی از آنان تقدیر شد.



رضا خراسانی و فرج‌الله قاسمی به عنوان پژوهشگران برتر مقطع دکترا انتخاب شدند همچنین علی خلجی،‌ سیدجواد میرخلیلی و رفیع‌الدین اسماعیلی نیز به عنوان سه پژوهشگر برتر در مقطع کارشناسی ارشد معرفی شدند.

