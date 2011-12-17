ضرورت تنظیم بازار در استان تهران به شدت احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن عصر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران که با حضور تمامی اعضا در محل استانداری تهران برگزار شد، افزود: هر زمان ستاد تنظیم بازار شرایط را به دقت و روشنی رصد و از آن مراقبت کند، نبض بازار خوب کار می کند.

وی با تأکید بر ضرورت فعال تر شدن دبیرخانه ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: دبیرخانه باید مصوبات ستاد را پیگیری و نتیجه اجرای مصوبه را تا انتها به اعضای ستاد گزارش کند.

جلسات ستاد تنظیم بازار از این پس هفتگی برگزار می شود

استاندار تهران ادامه داد: دولت موضوع تنظیم بازار را پیگیری می کند و جلسات ستاد تنظیم بازار استان از این پس به طور هفتگی در محل استانداری تهران برگزار می شود؛ این جلسات با حضور اعضای اصلی ستاد تنظیم بازار تشکیل می شود و استاندار تهران نیز در آن حضور می یابد.

وی با اشاره به ادغام دو وزارت صنایع و معاون و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمان حاضر اهرم تولید، توزیع و مصرف در اختیار یک مجموعه است.

تمدن افزود: ستاد تنظیم بازاز به تحلیل آمار و اطلاعات در بحث رفتار و آینده بازار نیاز دارد و تنها ارائه وضعیت کنونی بازار کافی نیست، ضمن آنکه در مورد بازار باید واقع بینانه صحبت شود.

وی تأکید کرد: تصمیمات ستاد تنظیم بازار مبتنی بر تجزیه و تحلیل روابط بین اعداد و ارقام است لذا اطلاعات و داده های دقیق، روشن و متقن باید در اختیار این مجموعه قرار گیرد تا تصمیم گیریها مؤثر واقع شود.

افزایش قیمتها در مدت زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها نجومی نبوده است

استاندار تهران گفت: افزایش قیمتها در مدت زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها نجومی نبوده و رفتار بازار به طور نسبی عادی است اما جامعه از نظر روانی این برداشت را ندارد.

وی ادامه داد: تصمیمات ستاد تنظیم بازار باید با رفتار بخشهای مختلف اقتصاد و بازار از جمله تولید کننده انطباق داشته و هماهنگی لازم بین همه بخشها وجود داشته باشد.

استاندار تهران بر لزوم تدوین و اعلام بسته سیاستی تامین کالای شب عید نیز تأکید کرد و گفت: تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در شب عید باید در همه حوزه ها و ابعاد مورد توجه قرار گیرد و کمبودهای احتمالی برطرف شود.

در این نشست، گزارشی از اجرای طرح توزیع مرغ بسته بندی در تهران ارائه و بر پیگیری اجرای این طرح تا حصول به تمامی نتایج مورد نظر تأکید شد.

تهیه گزارشهای مستند از نحوه توزیع مرغ تازه قبل و بعد از اجرای طرح بسته بندی و انعکاس آن میان مردم نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.