300 مامور در جاده های گیلان طرح زمستانی پلیس راه را اجرا می کنند

سردار ابراهیم قائد رحمتی در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: این تعداد مامور پلیس در 19 پایگاه ثابت و سیار گیلان مستقر هستند و علاوه بر آنها نیز حدود 50 گروه گشتی نیز برای ایمنی جاده ها تلاش می کنند.

وی همچنین از مشارکت 416 مامور راهداری در طرح زمستانی امسال خبرداد و اظهارداشت: در مناطق کوهستانی و برف گیر استان 269 دستگاه انواع ماشین آلات برف روبی و راهداری مستقر شده است.

فرمانده پلیس گیلان بر ضرورت اجرای بهینه طرح زمستانی پلیس راه تاکید کرد و گفت: ماموران پلیس راهداری، هلال احمر و اورژانس باید با شناسایی توانمندیها و مشکلات برای ارائه خدمات بیشتر به رانندگان و مسافران گام بردارند تا حوادث رانندگی کاهش یابد.

وی هدف از اجرای طرح زمستانی را ارتقای ایمنی ترافیک، جلوگیری از حوادث و سوانح، اجرای دقیق قوانین رانندگی، امداد رسانی بهینه و آسان کردن عبور و مرور خودروها عنوان کرد.