یادگاری در گفتگو با مهر: دوره های ضمن خدمت عفاف و حجاب برای معلمان لرستانی برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول امور زنان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان از برگزاری دوره های ضمن خدمت عفاف و حجاب برای معلمان لرستانی خبر داد.