دوره های ضمن خدمت عفاف و حجاب برای معلمان لرستانی برگزار می شود

مریم یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره های 16 ساعته ضمن خدمت برای بیش از هزار نفر از معلمان لرستانی برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین دوره های ضمن خدمت گفتمان دینی با موضوع جنگ نرم نیز برای فرهنگیان استان برگزار می شود.
مسئول امور زنان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان از تشکیل انجمن یاوران منتظر در این اداره کل خبر داد و بیان داشت: این انجمن با عضویت بیش از هزار معلم لرستانی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
یادگاری ادامه داد: تشکیل انجمن حامیان و مروجان فرهنگ عفاف و حجاب با عضویت هزار نفر از معلمان لرستانی از دیگر برنامه های در دستور کار در این حوزه است.
وی از انتخاب برترین دختران آسمانی ویژه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی خبر داد و بیان داشت: همچنین برگزاری جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی اسوه با موضوع عفاف و حجاب در دستور کار قرار دارد.
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