فرهنگ و هنر در گلستان پرتکاپو است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری عصر شنبه در آئین معارفه معاونان این اداره کل، موفقیت در بسیاری از شاخصهای ارزشیابی از سوی وزارت متبوع و احراز اداره کل نمونه در سطح کشور را حاصل تلاش یکایک همکاران و خلاقیت هنرمندان خواند.

محمدرضا منتظریون، معاون جدید اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان نیز برنامه ریزی، کارجهادی، استفاده بهینه از زمان، امکانات و نیروی انسانی را محور موفقیت در امور برشمرد.

وی شناخت وضع موجود، برنامه ریزی، خلاقیت در اجرای برنامه ها و ارتقای شاخصه های عمومی و اختصاصی را گامهای موفقیت در اهداف سازمانی عنوان کرد.

ابوالحسن امامی، سرپرست معاونت فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان نیز قلب یک نظام فرهنگی را ارزشگذاری معنوی آن دانست.

احمد گلچین، سرپرست اداره هنری نیز برنامه ریزی برای موفقیت در حوزه هنر استان را مهم ارزیابی کرد.

محمدرضا منتظریون، ابوالحسن امامی و احمد گلچین به ترتیب، معاون اداری و مالی، سرپرست معاونت فرهنگی و هنری و سرپرست اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان شدند.