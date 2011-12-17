عبدالرحیم حزینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طب تسکینی که به تازگی جزو رو‌شهای درمانی ایران قرار گرفته بیش از اینکه در راستای رفع بیماری بیماران باشد، فرد را در مرکز درمان قرار داده است.

وی بیان داشت: طب تسکینی بر خلاف طب درمانی کنونی که به دنبال افزایش طول عمر بیماران است، کیفیت زندگی بیماران را محور قرار داده است.

حزینی با اشاره به اینکه در طب تسکینی به بعد انسانی بیمار توجه می‌شود، ادامه داد: در طب تسکینی به بیماران آموزش داده می‌شود که چگونه با بیماری و مشکلات ناشی از آن کنار آمده و بتوانند تا آخرین لحظه از عمر خود زندگی مطلوبی داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: شاید در نگاه اول این موضوع بی‌اهمیت جلوه کند و بیمارانی که در چند قدمی مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند تنها به دنبال افزایش طول عمر خود هستند و غافل از اینکه نداشتن روحیه قوی تأثیر زیادی در کاهش عمر آنها دارد.

وی با بیان اینکه روحیه دادن به بیماران و خانواده‌های آنها به طور شگفت‌آوری در طول عمر بیمار موثر است که در طب تسکینی به دنبال این اصل فراموش شده هستیم، افزود: طب تسکینی ارائه شده در ایران رویکردی نوین در راستای بهبود کیفیت بیماران صعب‌العلاج به شمار رفته و به بعد انسانی آن توجه می‌شود.

حزینی اضافه کرد: بیمار و بیماری او، حمایت و هدایت بیمار، رعایت حقوق اولیه بیمار و بالا بردن کیفیت زندگی او، سرویس‌دهی 24 ساعته به بیمار از طریق مشاوره تلفنی و ویزیت در منزل، کاهش بستری بیماران END STAGE، کاهش فرسودگی شغلی، کاهش هزینه بیمار، آموزش بیمار و خانواده، انتقال تخت بیمارستان به منزل، مشاوره تخصصی و روانشناسی از جمله موارد نقش طب تسکینی است.

وی مدیریت بیمار، مشاوره و اطلاع‌رسانی در زمینه بیماری، حمایت خانواده به ویژه در دوران داغداری و پس از مرگ و در نهایت پل ارتباطی بین بیمار و پزشک معالج را از اهداف طب تسکینی معرفی کرد، اظهار داشت: در واقع طب تسکینی می‌کوشد تا با اجرای دقیق این اهداف سبب ارتقا کیفیت درمانی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: کمک کردن به همکاران آنکلوژیست از طریق جا انداختن بیماری و پذیرش بیماری توسط فرد بیمار، کمک به اورژانسهای مختلف از طریق کاهش بستری‌های غیرضروری، جلوگیری از صرف هزینه‌های دولت برای درمان‌های سرپایی و غیرضروری از موارد مثبت به کارگیری طب تسکینی در تیم درمانی است.