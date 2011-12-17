به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی عصر امروز در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما گفت: علمی که امروز در فضای جمهوری اسلامی ایران تولید می شود، علمی برای باز کردن راه ها بر سر راه بشریت و برای رساندن انسان ها به سعادت و خوشبختی است. علمی که در جمهوری اسلامی ایران با این مشخصات تولید می شود در راستای جهانی بینی تولیدی و جهانی بینی اسلامی است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر تلاش برای تحقق مرجعیت علمی ایران در جهان در زمانی کمتر از آنچه که رهبر فرزانه انقلاب خواستار شده اند، گفت: به نظر می رسد دستیابی به مرجعیت علمی ایران در جهان با این همه توان، ظرفیت و جوشش و خروش علمی ایران امری شدنی است که برای این کار باید ابعاد مختلف علمی را عمیقاً بخواهیم و فضاهای جدید علمی را شناسایی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تا فناوری های آینده را نشناسیم نمی توانیم فضایی که آینده دنیا دارد را ترسیم کنیم، بنابراین شناسایی فناوری های آینده یک الزام است، که اگر برای تحقق این الزام تلاش نکنیم دچارغافلگیری های استراتژیک می شویم.

وی شبکه علمی کشور را نویدی برای هم افزایی هرچه بیشتر دانشمندان کشورمان دانست و گفت: باید در همه زمینه ها به فناوری های آینده بیندیشیم، امروز در حوزه انرژی و آینده انرژی حرف های بسیار گفتنی وجود دارد که باید این حوزه را توسعه دهیم، همچنین در بخش دفاعی عمده فناوری های مورد نیازمان را شناسایی کرده ایم.