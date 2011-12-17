به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال که در چارچوب مسابقات جام حذفی برگزار شد و در نهایت با پیروزی 3 بر صفر آبی پوشان به اتمام رسید، متخلفانی داشت که آرای آنها امروز از سوی کمیته انضباطی اعلام شد.
در این دیدار تماشاگران پرسپولیس اقدام به پرتاب سنگ و سردادن شعارهای غیر اخلاقی نسبت به بازیکنان حریف کردند. بر همین اساس باشگاه پرسپولیس به پرداخت 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
از سوی دیگر باشگاه استقلال نیز به دلیل فحاشی و اهانت تماشاگرانش به تیم حریف به پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. ضمن اینکه ورود بازیکنان ذخیره و عوامل اجرایی تیم استقلال به داخل زمین در صحنه شادی پس از گل از تخلفات ماده 25 آیین نامه انضباطی بوده و این باشگاه به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی دیگر محکوم شد.
از سوی کمیته انضباطی به آندرانیک تیموریان و فرهاد مجیدی بازیکنان تیم استقلال به دلیل تحریک تماشاگران تذکر داده شد و یادآور می شود که در صورت تکرار این رویه در دیدارهای بعدی، تنبیهات انضباطی نسبت به رفتار این دو بازیکن در نظر گرفته می شود.
همچنین علی کریمی به دلیل مصاحبه روز یکشنبه مورخ 27/9/90 با رسانهها به کمیته انضباطی احضار می شود تا در خصوص موارد مطرح شده توضیحاتی را ارائه کند.
کمیته انضباطی از پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال به دلیل تلاش برای ایجاد آرامش تماشاگران و غلامرضا رضایی داشتن اخلاق ورزشی و منش پهلوانی در طول این دیدار، تقدیر و تشکرکرد.
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