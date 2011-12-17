به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال که در چارچوب مسابقات جام حذفی برگزار شد و ‏در نهایت با پیروزی 3 بر صفر آبی پوشان به اتمام رسید، متخلفانی داشت که آرای آنها امروز از سوی کمیته ‏انضباطی اعلام شد.‏

در این دیدار تماشاگران پرسپولیس اقدام به پرتاب سنگ و سردادن شعارهای غیر اخلاقی نسبت به بازیکنان ‏حریف کردند. بر همین اساس باشگاه پرسپولیس به پرداخت 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد‏‎.

از سوی دیگر باشگاه استقلال نیز به دلیل فحاشی و اهانت تماشاگرانش به تیم حریف به پرداخت 70 میلیون ریال ‏جریمه نقدی محکوم شد.‏ ضمن اینکه ورود بازیکنان ذخیره و عوامل اجرایی تیم استقلال به داخل زمین در صحنه شادی پس از گل از ‏تخلفات ماده 25 آیین نامه انضباطی بوده و این باشگاه به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی دیگر محکوم شد‏‎.

از سوی کمیته انضباطی به آندرانیک تیموریان و فرهاد مجیدی بازیکنان تیم استقلال به دلیل تحریک تماشاگران ‏تذکر داده شد و یادآور می شود که در صورت تکرار این رویه در دیدارهای بعدی، تنبیهات انضباطی نسبت به ‏رفتار این دو بازیکن در نظر گرفته می شود‏‎.

همچنین علی کریمی به دلیل مصاحبه روز یکشنبه مورخ 27/9/90 با رسانه‌ها به کمیته انضباطی احضار می ‏شود تا در خصوص موارد مطرح شده توضیحاتی را ارائه کند.

کمیته انضباطی از پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال به دلیل تلاش برای ایجاد آرامش تماشاگران و غلامرضا ‏رضایی داشتن اخلاق ورزشی و منش پهلوانی در طول این دیدار، تقدیر و تشکرکرد‏‎.