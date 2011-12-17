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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۰

عملیات پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی هنامه شیروان کلید خورد

عملیات پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی هنامه شیروان کلید خورد

بجنورد - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی حفر چاه پروژه آبرسانی روستایی به مجتمع آبرسانی هنامه با حضور جمعی از مسئولان اجرایی استان و شهرستان شیروان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت آب  و فاضلاب روستایی خراسان شمالی، با تشریح مشکلات کمبود آب در مجتمع آبرسانی هنامه اظهار داشت: به منظور رفع مشکل کمبود آب روستای هنامه، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان حفر و تجهیز یک حلقه چاه جدید در مجتمع آبرسانی هنامه واقع در شهرستان شیروان را در دستور کار قرار داد.

بهروز برنامهر تصریح کرد: در  راستای اجرای این پروژه عملیات احداث یک باب مخزن 150 متر مکعبی و دو باب مخزن 60 متر مکعبی و یک باب اطاقک کلریناتور و اجرای سه هزار و 200 متر خط انتقال و هشت هزار و 500 متر طول شبکه توزیع در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، با بهره برداری از این پروژه آبرسانی به مجتمع هنامه، سه روستای هنامه، حصار هنامه و رحیم آباد با 167 خانوار از نعمت آب آشامیدنی بهره مند می شوند.

کد مطلب 1486167

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