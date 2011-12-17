پاکسازی شرق هرمزگان از قاچاق سوخت اولویت بعدی رزمایش محرم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی آخوندی عصر شنبه در نشستی خبری با اشاره به اجرای مرحله سوم رزمایش محرم در دهستان گچین شهرستان بندرعباس، اظهار داشت: این مرحله از رزمایش در تاریخ 22 آذر ماه در روستای گچین بندرعباس اجرا شد که طی آن در مجموع 350 هزار لیتر سوخت قاچاق در این روستا کشف شد.

وی ادامه داد: 250 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده از روستای گچین منتقل و 100 هزار لیتر دیگر در محل امحا شد. طی این پاکسازی 96 تانکر قاچاق سوخت از منطقه خارج، 57 دستگاه خودرو شناسایی و 14 نفر از قاچاقچیان نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به شناسایی 69 نقطه آلوده به قاچاق سوخت در روستای گچین، عنوان کرد: خوشبختانه طی پاکسازی روستای گچین از قاچاق سوخت هیچگونه درگیری رخ نداد و به هیچ فردی آسیب نرسید.

آخوندی با اشاره به دیگر برنامه های نیروی انتظامی برای مقابله با قاچاق سوخت، تصریح کرد: بسیاری از نقاط آلوده شرق و غرب استان هرمزگان مورد شناسایی قرار گرفته و نیروی انتظامی برنامه های فراوانی برای مقابله با قاچاق سوخت در نظر دارد که در صورت همکاری سایر دستگاههای اجرایی مرتبط این برنامه ها اجرا خواهد شد. در حال حاضر مقابله با قاچاق سوخت در روستاهای تیاب، کلاهی، کرگان و کوهستک میناب در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است.

وی به دلایل افزایش قاچاق سوخت اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مهمترین دلایل افزایش قاچاق سوخت در هرمزگان فروش سوخت اضافه رانندگان کامیون به دیگر افراد است که با توجه به تردد بسیار زیاد خودروهای سنگین در بندرعباس حجم زیادی از سوخت اضافه در استان هرمزگان به فروش می رسد. همچنین سوخت اضافه بخش کشاورزی و یا برخی کارخانجات نیز از دیگر دلایل قاچاق سوخت در هرمزگان است که با توجه به اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت در ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس انگیزه افراد را برای قاچاق سوخت به این کشورها افزایش می دهد.

فرمانده انتظامی هرمزگان اضافه کرد: آلوده ترین نقطه استان هرمزگان از نظر قاچاق سوخت روستای گچین بود که خوشبختانه کار پاکسازی آن به خوبی انجام شد و نیروی انتظامی برای مقابله با قاچاق کالا از طریق این روستا نیز برنامه هایی دارد.

آخوندی عنوان کرد: در مراحل بعدی رزمایش محرم پاکسازی مناطق شرق هرمزگان از قاچاق سوخت در دستور کار قرار دارد.