عربستان عروسک خیمه شب بازی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "عربستان بازیچه دست آمریکا" آورده است : عربستان طی سالیان اخیر به بازیگر و مجری سناریوهای آمریکا تبدیل شده است.

این پایگاه می افزاید: عربستان که دارای نفوذ زیادی در میان کشورهای منطقه به ویژه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است، اما در سالهای گذشته به سیاست بحرانی کردن روابط با کشورهای اطراف روی آورده است.

پایگاه مذکور ذکر کرد: اتخاذ این سیاست از سوی ریاض سئوالات فراوانی را درباره اینکه چرا سیاستهای عربستان به جای اینکه منافع ملی این کشور و کشورهای همسایه را مورد توجه قرار دهد در خدمت آمریکاست، به وجود آورده است.

این پایگاه سپس به تشریح سیاستهای عربستان در منطقه پرداخته و آورده است : رژیم عربستان در عراق پس از سرنگونی صدام به حمایت از حزب بعث منحل شده و کودتا علیه "نوری المالکی" روی آورده است.

رژیم عربستان، در لبنان در راستای مقابله با مقاومت اسلامی حرکت کرده و میلیاردها دلار به گروه چهارده مارس برای رسیدن به قدرت در این کشور کمک کرد و از هیچ اقدامی برای ایجاد فتنه و شکست دولت کنونی فروگذار نکرده است.

آل سعود، درباره سوریه همه رسانه های عربی و سازمانهای منطقه ای از جمله اتحادیه عرب را علیه نظام این کشور بسیج کرده و به ابزاری در دست آمریکا برای اجرای سناریوهایش در دمشق تبدیل شده است.

در یمن با ارائه طرح موسوم به شورای همکاری خلیج فارس به دخالت آشکار در این کشور پرداخته است که این موضعگیری با مخالفت انقلابیون یمنی روبرو شده است.

ریاض با وجود مخالفتهای مردمی همچنان از دیکتاتور یمن و سرکوب خیزش مردمی حمایت می کند و شرایط را برای اعطای مصونیت قضایی به عبدالله صالح فراهم آورده است.

رژیم عربستان، دولتی را در یمن روی کار آورده است که بیشتر اعضای آنها تمایلات سعودی، آمریکایی دارند و خواسته های انقلابیون برای آنها اهمیتی ندارد.

این رژیم، در بحرین با لشکرکشی به این کشور مانع سرنگونی رژیم آل خلیفه شد تا از این طریق مدافع ناوگان پنجم نیروهای آمریکایی در این جزیره باشد.

در مصر پس از اینکه نتوانستند مانع سرنگونی رژیم حسنی مبارک شوند تمام امکانات مادی و نفوذ خود را به کار گرفته اند تا گروههای طرفدار خود و آمریکا را روی کار آورند.

سعودیها علاوه بر هزینه کردن میلیاردها دلار برای حفظ عوامل رژیم سابق به ویژه شورای نظامی حاکم به شیوه های گوناگون مانع نقش آفرینی انقلابیون در این کشور شده اند.