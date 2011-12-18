تصادفات رانندگی کرج 58 درصد کاهش داشته است

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تصادفات جاده ای کرج در هشت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته 58 درصد کاهش داشته است.

وی ابراز داشت: طبق آمار ارائه شده از پلیس راهور کرج در هشت ماه نخست سال گذشته 10 هزار و 387 مورد تصادف در کرج رخ داده است و در سال جاری این رقم چهار هزار و 400 مورد تصادف است که تصادفات رانندگی نسبت به سال گذشته 58 درصد کاهش داشته است.

فرماندار کرج گفت: طبق آمار ارائه شده توسط پلیس راه کرج در هشت ماه نخست سال گذشته 9 هزار و 96 مورد تصادف رانندگی رخ داده که در سال جاری پنج هزار و 554 مورد تصادف رخ داده است که در مقایسه با سال گذشته 39 درصد کاهش داشته است.

ایران نژاد ادامه داد: در هشت ماه نخست سال گذشته 85 مورد فوتی در تصادفات رانندگی رخ داده که در هشت ماه نخست سال جاری 79 فوتی را شاهد بوده ایم که 6 مورد نسبت به سال گذشته با کاهش فوتی روبرو بوده ایم.

وی افزود: میانگین سرعت اتومبیل ها در شهر کرج با نصب سرعت گیر در خیابان های مختلف کرج کاهش پیدا کرده است.

فرماندار کرج اظهار داشت: مدیریت نرم افزاری و حضور موثر میدانی پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین توسعه خدمات ترافیکی از جمله کارهای صورت گرفته در راستای کنترل ترافیک و کاهش تصادفات رانندگی بوده است.