جواد نوروزبیگی تهیهکننده "من و زیبا" به کارگردانی فریدون حسنپور ضمن اعلام آغاز صداگذاری این فیلم توسط محسن روشن درباره مراحل تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم پنجم دیماه در شمال کشور به پایان میرسد و هم اکنون بازی تمام بازیگران در این پروژه ادامه دارد. تدوین نیز به طور همزمان توسط مهدی حسینیوند در حال انجام است.
نوروزبیگی درباره ارائه نسخهای از فیلم تا تاریخ 30 آذر ماه به جشنواره فجر تصریح کرد: با این شرایط فیلم "من و زیبا" به جشنواره فجر نمیرسد. اما به غیر از ما فکر میکنم فیلمهای دیگری هم همین شرایط را داشته باشند.
این تهیهکننده سینما با تأکید بر اینکه" قرار نیست جشنواره فقط با چندین فیلم که از قبل آماده شده، برگزار شود" خاطرنشان کرد: فکر میکنم این فرصت باید تمدید شود چراکه رسیدن بسیاری از فیلمها به جشنواره نیاز به تمدید مهلت ارائه آثار دارد.
این اظهارات نوروزبیگی که در مقام تهیهکننده دو فیلم "خرس" (خسرو معصموی) و "یک سطر واقعیت"(علی وزیریان) را هم برای حضور در جشنوارهسیام در دست تولید دارد، در حالی است که روابط عمومی جشنواره روزگذشته با انتشار اطلاعیهای ضمن سپاس از همه سینماگران و شرکتکنندگان در جشنواره سیام اعلام کرد: ایجاد نظم و برنامهریزی برای احترام به مخاطبان و سینماگران مستلزم همکاری همه است و با توجه در پیش بودن تعطیلات در اوائل بهمن ماه به خاطر 28 صفر، ستاد بر گزاری سیامین جشنواره فیلم فجر در نظر دارد تا براساس زمانبندی اعلام شده تا 20 دی آثار منتخب را معرفی کند و تا تاریخ 25 دی جدول فیلمها منتشر کند و اواخر دیماه پیش فروش بلیتها آغاز شود.
براساس این اطلاعیه هیات انتخاب جشنواره از اول دیماه (پنجشنبه همین هفته) بازبینی آثار را شروع و تا 20 دی به پایان میرساند و بعد از این تاریخ هیچ اثری مورد بازبینی قرار نمیگیرد.
محمد خزاعی دبیر سیامین جشنواره فیلم فجر هم در ارتباط تلفنی با برنامه هفت بر عدم تمدید این زمان تأکید کرده بود. باید منتظر ماند و دید با این تأکیدات شرایط حضور فیلمهایی چون "من و زیبا" در جشنواره چگونه خواهد بود.
"من و زیبا" داستان زندگی پیرمردی است که در مواجه شدن با اطرافیانش با اتفاقات عجیب و غریبی رو به رو میشود. در این فیلم پرویز پرستویی، شهاب حسینی، عمار آقایی، دریا عاشوری، صادق صفائیان، رضا ناجی، حدیث میرامینی، سیما خضرآبادی و ... بازی میکنند.
فریدون حسنپور ساخت فیلمهایی چون "پای پیاده"، "نشانی"، "در مه بخوان"، "وقتی همه خواب بودند" و... را در کارنامه دارد. به تازگی نیز پخش مجموعه تلویزیونی وی با عنوان "از یاد رفته" از شبکه اول سیما با بازی محمدرضا فروتن به پایان رسید.
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