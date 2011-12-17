آب شرب 886 روستای گلستان بهداشتی است

بهزاد هرمزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 69 درصد از روستاییان گلستان از آب شرب بهداشتی بهره مند هستند و امیدواریم در آینده ای نزدیک این رقم به میانگین کشوری یعنی74 درصد نیز برسد.

وی اظهار داشت: مخزن آب روستای تاتار از محل موافقت نامه سال90 تامین اعتبار شده و تا پایان سال مالی 90 به بهره برداری خواهد رسید.



وی عنوان کرد: منطقه رامیان یکی از مناطق در بخش کشاورزی است و مصرف بیش از حد منابع زیرزمینی برای زمینهای کشاورزی سبب ازدیاد لایه های آب شده و ین آهن را در آب این منطقه افزایش داده است.



به گفته هرمزی، ین آهن بر اساس رفرنس های بهداشتی مناسب بوده و هیچگونه ضرری برای سلامتی ندارد اما به لحاظ زیبایی شناختی مطلوب نیست.



وی ادامه داد: با ساخت مخزن جدید در روستای تاتار، شستشوی وانجام عملیات تخصصی دیگربر روی شبکه، آب از آن حالت خارج می شود.