  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۱

هرمزی:

آب شرب 886 روستای گلستان بهداشتی است

آب شرب 886 روستای گلستان بهداشتی است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهره برداری آب و فاضلاب روستایی استان گلستان گفت: این شرکت هم اکنون برای 815 هزارو 731 نفر در قالب 886 روستا آب شرب بهداشتی فراهم کرده است.

بهزاد هرمزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 69 درصد از روستاییان گلستان از آب شرب بهداشتی بهره مند هستند و امیدواریم در آینده ای نزدیک این رقم به میانگین کشوری یعنی74 درصد نیز برسد.

وی اظهار داشت:  مخزن آب روستای تاتار از محل موافقت نامه سال90 تامین اعتبار شده و تا پایان سال مالی 90 به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان کرد: منطقه رامیان یکی از مناطق در بخش کشاورزی است و مصرف بیش از حد منابع زیرزمینی برای زمینهای کشاورزی سبب ازدیاد لایه های آب شده و ین آهن را در آب این منطقه افزایش داده است.

به گفته هرمزی، ین آهن بر اساس رفرنس های بهداشتی مناسب بوده و هیچگونه ضرری برای سلامتی ندارد اما به لحاظ زیبایی شناختی مطلوب نیست.

وی ادامه داد: با ساخت مخزن جدید در روستای تاتار، شستشوی وانجام عملیات تخصصی دیگربر روی شبکه، آب از آن حالت خارج می شود.
کد مطلب 1486173

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها