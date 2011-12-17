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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

یوهنگ یانگ:

توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی با ایران اولویتهای کاری چین است

توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی با ایران اولویتهای کاری چین است

اراک - خبرگزاری مهر: سفیر چین گفت: توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران از اولویتهای پیش روی کشور چین است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوهنگ یانگ عصر روز شنبه با بیان این مطلب در نشست مشترک با استاندار مرکزی افزود: ایران و چین از مشترکات بسیاری در بخشهای مختلف اقتصادی و فرهنگی برخوردارند که باید با تقویت آنها بستر گشترش روابط بین دو کشور را فراهم کرد.

وی با اشاره به حجم مبادلات اقتصادی دو کشور چین و ایارن طی یک سال گذشته، بیان داشت: پیش بینی می شود حج مبادلات 30 میلیارد دلاری بین دو کشور طی سال گذشته به 40 میلیارد دلار در سال جاری افزایش یابد.

سفیر چین در ادامه با مطلوب ارزیابی کردن روابط سیاسی کشورهای چین و ایران گفت: توسعه روابط سیاسی موجب توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی بین کشورهای ایارن و چین خواهد شد.

یوهنگ یانگ در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به توانمندیهای صنعتی و اقتصادی استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعتی ایران، افزود: استاان مرکزی یکی از استانهای توانمند صنعتی ایران است که توسعه روابط اقتصادی با این استان از اولویتهای کاری کشور چین است.

وی با اشاره به سفر خود به استان مرکزی بیان داشت: بررسی توسعه استان، کسب تجربه در مدیریت، بررسی مشکلات موجود در شرکتهای چینی فعال در استان مرکزی، زمینه‌سازی به منظور افزایش ارتباطات دو کشور از این اهداف است.

کد مطلب 1486174

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