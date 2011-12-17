5900 واحد مسکن مهر در اردبیل به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام باباخانی عصر شنبه در جلسه شورای معاونان و مدیران مسکن و شهرسازی استان اظهار داشت: این تعداد واحد مسکن مهر در شهرستانهای مختلف استان و به صورت همزمان از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح می شود.

به گفته وی هم اکنون در استان اردبیل 62 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت است که 27 هزار و 500 واحد در روستاها و 34 هزار و 500 واحد در شهرها در دست اجرا است.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان با بیان اینکه تاکنون بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال تسهلات قرض الحسنه از سوی دولت به این طرح در استان پرداخت شده، افزود: این تعداد واحد مسکن مهر در بیش از شش میلیون متر مربع زیربنا احداث می شود.

وی سیاست دولت را در این حوزه موفق توصیف کرد و یادآور شد: علاوه بر صاحب خانه شدن مردم، ساخت و سازها در مسکن مهر موجب ایجاد 90 هزار فرصت شغلی شده است.

باباخانی به افزایش تسهیلات مسکن و شهرسازی در کشور اشاره کرد و ابراز داشت: براساس مصوبه هیئت دولت تسهیلات ساخت مسکن در روستاها و شهرهای جدید دارای 25 هزار و زیر 25 هزار جمعیت از 100 میلیون ریال به 200 میلیون ریال افزایش یافته است.

وی همچنین از حضور این استان در نمایشگاه دستاوردهای صنعتی سازی مسکن مهر خبر داد و عنوان کرد: مصمم هستیم با مشارکت بخش خصوصی آخرین دستاوردهای صنعتی سازی مسکن مهر در این استان را در نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی ارائه کنیم.



مدیر کل مسکن و شهرسازی استان توسعه استفاده از فناوریهای نوین در ساخت و سازها را یکی از اثرات برگزاری نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی عنوان کرد.