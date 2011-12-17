  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۹

سرهنگ حسنی:

نبستن کمربند ایمنی علت 30 درصد صدمات تصادفات گلستان است

نبستن کمربند ایمنی علت 30 درصد صدمات تصادفات گلستان است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان گفت: علت 30 درصد صدمات ناشی از تصادفات رانندگی به علت عدم استفاده از کمربند ایمنی حین رانندگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حسنی به الزامی شدن طرح بستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان عقب خودر و اشاره کرد.

 وی افزود: با رعایت این قانون توسط رانندگان و الزامی شدن بستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان عقب خودرو شاهد کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در سطح کشور خواهیم بود.

رئیس پلیس راهور استان عامل 30 درصد صدمات ناشی از تصادفات رانندگی را عدم استفاده از کمربند ایمنی عنوان کرد و گفت: بستن کمربند ایمنی مؤثرترین روشی است که می توان با انجام مرگ و میر صدمات ناشی از تصادفات را کاهش دادو ازتحمیل هزینه های اقتصادی و صدمات جسمی و روحی به خانواده و جامعه جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه فرصت شش ماهه نصب و تجهیز خودروهایی که فاقد کمربند ایمنی بوده اند به پایان رسیده است، افزود: سوارکردن بیش ازظرفیت در صندلی عقب ممنوع بوده و همه سرنشینان خودرو باید نسبت به بستن کمربند ایمنی موقع سوار شدن اقدام کنند.
کد مطلب 1486177

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها