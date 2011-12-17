نبستن کمربند ایمنی علت 30 درصد صدمات تصادفات گلستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حسنی به الزامی شدن طرح بستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان عقب خودر و اشاره کرد.

وی افزود: با رعایت این قانون توسط رانندگان و الزامی شدن بستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان عقب خودرو شاهد کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در سطح کشور خواهیم بود.



رئیس پلیس راهور استان عامل 30 درصد صدمات ناشی از تصادفات رانندگی را عدم استفاده از کمربند ایمنی عنوان کرد و گفت: بستن کمربند ایمنی مؤثرترین روشی است که می توان با انجام مرگ و میر صدمات ناشی از تصادفات را کاهش دادو ازتحمیل هزینه های اقتصادی و صدمات جسمی و روحی به خانواده و جامعه جلوگیری کرد.



وی با بیان اینکه فرصت شش ماهه نصب و تجهیز خودروهایی که فاقد کمربند ایمنی بوده اند به پایان رسیده است، افزود: سوارکردن بیش ازظرفیت در صندلی عقب ممنوع بوده و همه سرنشینان خودرو باید نسبت به بستن کمربند ایمنی موقع سوار شدن اقدام کنند.