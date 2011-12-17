طرح ساماندهی قلعه پرتغالیهای قشم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حیدری پور با اشاره به آغاز طرح ساماندهى قلعه پرتغالى هاى جزیره قشم، بیان داشت: این طرح با اعتبارى بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال و با هدف حفظ این اثرمهم تاریخى و جذب بیشتر گردشگر در این منطقه اجرا می شود.

وی افزود: قلعه پرتغالیهای قشم به عنوان نماد استعمار ستیزی ایرانیان در خلیج فارس، مهمترین اثر تاریخی جزیره قشم محسوب می شود که در فهرست آثار ملی قرار دارد.

وى ادامه داد: با تفویض تمامى اختیارات حوزه میراث فرهنگی به سازمان منطقه آزاد قشم، این سازمان قصد دارد طى مراحل مختلف و در قالب یک پروژه بزرگ، آثار تاریخی مهم این منطقه را ساماندهی کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از ایجاد فضای سبز، ساماندهی محیط پیرامونی، سنگ فرش کردن، حفاری و کاوش محوطه داخلی سازه، نورپردازی، ایجاد گارد نگهبان و تابلوهای اطلاع رسانی به چندین زبان و همچنین چاپ بروشور به عنوان اقدامات اصلى این پروژه نام برد.

وى تصریح کرد: تمامی مراحل ساماندهى این اثر تاریخى با توجه به همخوانى با بافت تاریخی آن توسط متخصصان و باستان شناسان ایرانی تا پایان سال جارى انجام خواهد شد.

به گفته حیدرى پور ساماندهی این اثر تاریخی که با سبک معماری کاملا ایرانی همراه است، علاوه بر جذب بیشتر گردشگر، به دلیل قرار داشتن در بافت شهری کمک موثرى نیز به جامعه محلی خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: قلعه پرتغالیهاى شهر قشم به دلیل داشتن محیط منحصر به فرد تاریخی و دسترسی آسان در کنار چشم انداز بسیار زیباى آبهاى نیلگون خیلج فارس می تواند به محل برگزارى جشنواره های فرهنگی نیز تبدیل شود.

به گزارش مهر، قلعه پرتغالى هاى شهر قشم با مصالح سنگهای مرجانی و ساروج ساخته شده و دارای برج و باروهای مرتفع می باشد.