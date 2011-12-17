استان مرکزی آماده توسعه روابط اقتصادی با چین است

به گزارش خبرنگارمهر، علی اکبر شعبانی فرد عصر شنبه با اعلام این خبر در نشست مشترک با سفیر کشور چین افزود: استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور آماده است تا با برگزاری میز مذاکره بستر افزایش روابط و مبادلات تجاری با کشور چین را فراهم کند.

وی ادامه داد: مناسبات بزرگ تجاری و اقتصادی بین ایران و چین بر کسی پوشیده نیست و این مناسبات حاصل نزدیکی فرهنگ دو کشور است.

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به توانمندیهای صنعتی و اقتصادی استان مرکزی افزود: فعالیت دو هزار و 700 واحد صنعتی فعال در استان مرکزی موجب شده تا این استان عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور را از آن خود کرده و سهم بسزایی در توسعه صنعتی ایران ایفا کند.

شعبانی فرد وجود پالایشگاه امام خمینی شازند در استان مرکزی را یک مزیت بزرگ برای استان مرکزی برشمرد و گفت: کلید خودکفایی ایران در تولید بنزین در این پالایشگاه زده شد که این امر افتخاری بس بزرگ برای استان مرکزی است.

وی افزود: استان مرکزی همچنین از قابلیتهای بالایی در تولید تجهیزات انتقال برق، صنایع مس، ریخته‌گیری، پلاستیک‌سازی، کابل‌سازی، ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات الکترونیکی، پزشکی، انواع جرثقیل سنگین و...برخوردار است

استاندار مرکزی با اشاره به روابط گسترده استان مرکزی و کشور چین طی سالهای گذشته، بیان داشت: طی سال‌های اخیر بیش از 100 میلیون دلار صادرات از استان مرکزی به کشور چین انجام شده است.